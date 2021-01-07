«Это выстрел демократов в демократию»: политэксперты прокомментировали ситуацию в США

Источник материала: ОНТ

Беспорядки в Вашингтоне, штурм Капитолия и реакция американских политиков и силовиков на народные протесты, по оценке экспертов, обнажили изнанку американской демократии. Соединенные Штаты считали свою модель идеальной и экспортировали её в другие страны. В том числе посредством цветных революций. Сейчас, по мнению политологов, бумеранг вернулся.





При этом Вашингтон, который всегда поддерживал уличные бунты и госперевороты в других странах, в том числе на постсоветском пространстве, американских протестующих называет мятежниками и головорезами. И вчерашние события лишь подтвердили, что у Америки две демократии – экспортная и внутренняя – при которых интересы американского народа не учитываются, а власть демонстрирует предельную жесткость для поддержания порядка.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Однозначно демонстрируется то, что сейчас США не могут выступать эталоном демократии. В США мы видим активное применение политических технологий, как демократической партии, так и республиканской партий. Именно тех технологий, которые применялись ими же, американскими специалистами, на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Активное вовлечение недовольных граждан в политическую игру между различными силами в США, конечно, будет иметь негативные последствия для США. Европейские страны и лидеры европейских государств будут придерживаться политкорректности, и никаких ярких заявлений, которые они делали по отношению Республики Беларусь или других постсоветских стран в выборной период, никто делать не будет. Понятно, что сейчас основная ориентация на честное взаимодействие с США, получение от них при необходимости финансовой помощи, военной помощи. Понятно, что в этих условиях они выступают сторонними наблюдателями, которые не имеют право голоса, не имеют право критики событий в США».

Сергей Мусиенко, политолог: «Это выстрел демократов в демократию. Когда людей убивают в здании Конгресса США, мы понимаем, что это уже не оплот демократии. Вы знаете, все мировые СМИ как-то скромно промолчали. Мы даже точно не знаем, сколько точное количество людей на митинге в поддержку Трампа было, который проходил накануне. По всей видимости, эти сотни ворвавшихся, к тому же выявленные актеры и фрики, которые там это делали, это был такой выстрел в Трампа. Он может готовиться к мирной передачи власти, но будут силы, которые хотят сорвать так же, как и мирный митинг, который он устроил, и мирные речи, которые он говорил. Мы видим, что демократия дает сбой серьезный. И не только в США. По большому счету, надо послам стран Евросоюза нести венки, устраивать мемориал в Капитолии по жертвам демократии. Это процесс страшный».

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