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В Подмосковье автобус врезался в частный дом
Источник материала: ОНТ
В Ногинске (Подмосковье, Россия) в частный дом врезался автобус. В результате аварии пострадал один человек. Об этом
Уточняется, что частный автобус съехал с дороги, а после врезался в дом. Пассажиров в транспортном средстве не было. Пострадал только водитель.
Устанавливаются причины ДТП.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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В Ногинске (Подмосковье, Россия) в частный дом врезался автобус. В результате аварии пострадал один человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
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