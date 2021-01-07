В Подмосковье автобус врезался в частный дом

Источник материала: ОНТ

В Ногинске (Подмосковье, Россия) в частный дом врезался автобус. В результате аварии пострадал один человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

Уточняется, что частный автобус съехал с дороги, а после врезался в дом. Пассажиров в транспортном средстве не было. Пострадал только водитель.

Устанавливаются причины ДТП.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

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