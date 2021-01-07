СМИ: Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире

Источник материала: ОНТ

Американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил список самых богатых людей планеты. 7 января благодаря росту акций Tesla состояние бизнесмена превысило отметку в 185 миллиардов долларов. Об этом информирует CNBC.

Маск уже отреагировал на новость в Twitter, бизнесмен написал «как странно».

При этом рейтинги Forbes и Bloomberg пока обновлены не были, в них Маск все еще занимает второе место.

Фото: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images

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