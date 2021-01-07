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СМИ: Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире
Источник материала: ОНТ
Американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил список самых богатых людей планеты. 7 января благодаря росту акций Tesla состояние бизнесмена превысило отметку в 185 миллиардов долларов. Об этом
Маск уже
При этом рейтинги
Фото: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images
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Американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил список самых богатых людей планеты. 7 января благодаря росту акций Tesla состояние бизнесмена превысило...
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