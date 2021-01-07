ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире

07.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СМИ: Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил список самых богатых людей планеты. 7 января благодаря росту акций Tesla состояние бизнесмена превысило отметку в 185 миллиардов долларов. Об этом информирует CNBC. 

Маск уже отреагировал на новость в Twitter, бизнесмен написал «как странно».

При этом рейтинги Forbes и Bloomberg пока обновлены не были, в них Маск все еще занимает второе место.

Фото: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский предприниматель Илон Маск впервые возглавил список самых богатых людей планеты. 7 января благодаря росту акций Tesla состояние бизнесмена превысило...
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook заблякаваў Трампа на 14 дзён, абвінаваціўшы ў «падбухторваньні»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by