Источник материала: Хартия'97

Байден подверг резкой критике Трампа 2 7.01.2021, 22:47

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Джо Байден

Избранный президент США обвинил Трампа в подрыве демократии и подстрекательстве.

Избранный президент США Джо Байден в четверг подверг резкой критике президента Дональда Трампа, обвинив его в подрыве американской демократии и в разжигании страстей, которое привело к насилию в Вашингтоне 6 января, передает svoboda.org .

Сторонников Трампа, ворвавшихся накануне в здание Капитолия, Байден призвал не называть "протестующими". Он охарактеризовал их как "мятежную толпу" и "внутренних террористов". Байден также подверг резкой критике самого президента - своего соперника по президентским выборам, который так и не признал поражения. Избранный президент не стал прямо призывать к отставке Трампа, однако заявил, что многие его действия на посту главы государства подрывали демократические институты и служили только его личным целям. Байден, в частности, упомянул о том, что Трамп "больше доверял Владимиру Путину", чем сотрудникам американских спецслужб, по вопросу о российском вмешательстве в выборы.

Само нападение на Капитолий Байден назвал "одним из самых мрачных дней" в истории США и обвинил Трампа в том, что именно его выступления привели к вспышке насилия со стороны демонстрантов.

Такого же мнения придерживаются другие ведущие политики-демократы. Лидер демократов в Сенате и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали отстранить Трампа от должности, не дожидаясь 20 января, когда он должен покинуть свой пост по конституции. Они призвали членов администрации Трампа воспользоваться их конституционными полномочиями и отстранить президента от власти. Если этого не произойдёт, то, по словам Пелоси, Палата представителей может начать процедуру импичмента Трампа - уже вторую за его 4-хлетний срок.

BREAKING: Nancy Pelosi calls for the 25th Amendment to be invoked by Mike Pence to remove Donald Trump from office.



She says Congress is prepared to proceed with impeachment if it is not https://t.co/FSUmVKeupb pic.twitter.com/Tu8lKEiHmw — Bloomberg (@business) January 7, 2021

Сам Трамп пока не комментировал обвинения в свой адрес и призывы к его отстранению. Его аккаунты в социальных сетях со вчерашнего дня заблокированы.

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