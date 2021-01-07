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Французы пытались прорваться в Беларусь на угнанной в Германии Skoda

08.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Французы пытались прорваться в Беларусь на угнанной в Германии Skoda

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  • 7.01.2021, 22:38
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Французы пытались прорваться в Беларусь на угнанной в Германии Skoda
Фото: пресс-служба пограничной службы Польши

Молодые люди заверили, что едут купить забронированное в Беларуси авто.

На днях польские пограничники задержали необычную парочку, которая направлялась в Беларусь. Это произошло 5 января в Липщанах, недалеко от Гродно на сопредельной стороне, передает kp.by.

Двое граждан Франции в возрасте 26 и 28 лет хотели пересечь польско-белорусскую границу, но вызвали подозрения у стражей границы Подляского воеводства. В итоге молодых людей пришлось задержать - и вот почему:

Французы не смогли предоставить документы, необходимые для въезда в Беларусь, говорится в сообщении пресс-службы пограничной службы Польши. Парни заверили, что едут в РБ с целью приобрести там забронированное ранее авто. Сами же двигались на новенькой Skoda Octavia, арендованной на территории Германии.

Это тоже насторожило «стражей граничных», и они решили направить запрос в Польско-немецкий центр сотрудничества пограничных, полицейских и таможенных служб. Там польским пограничникам подсказали, что Skoda, на которой двигались французы, числится в угоне. Поэтому молодых людей задержали.

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Теги: Гродно
 
 
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Молодые люди заверили, что едут купить забронированное в Беларуси авто.
 
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