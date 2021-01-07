Источник материала: Хартия'97

Виктор Шендерович получил гражданство Израиля 7.01.2021, 22:06

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Виктор Шендерович

Писатель и публицист подчеркнул, что не намерен переезжать в Израиль насовсем.

Писатель и публицист Виктор Шендерович получил гражданство Израиля, об этом он рассказал в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» .

«В Израиле я предполагаю бывать чаще, работать там — есть идеи, связанные с телевизионными проектами, — рассказал Шендерович. — Можно, конечно, трактовать израильский паспорт как получение проездного, но это довольно пошлая трактовка. Я в этом не нуждаюсь и не нуждался давно».

Он подчеркнул, что не намерен переезжать в Израиль насовсем и для него важно «говорить то, что говорю, из Москвы, из родных краев». Однако в России «может в любую секунду сложиться ситуация бегства». Шендерович отметил, что ему странно об этом говорить, но после убийства Бориса Немцова он «совершенно ничего не исключает».

Виктор Шендерович — писатель и публицист, радиоведущий, колумнист журнала The New Times.

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