Источник материала: Хартия'97

Белорусский экипаж пришел вторым на пятом этапе «Дакара-2021» 2 7.01.2021, 22:03

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фото:by.tribuna.com

Престижный ралли-рейд проходит в Саудовской Аравии по 15 января.

МАЗ Алексея Вишневского пришел вторым на пятом этапе ралли-рейда «Дакар-2021», повторив успех предыдущего заезда, передает naviny.media .

Престижный ралли-рейд «Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января.

Пятый заезд привел караван в поселок Эль-Кайсума. Вдоль спецучастка длиной 456 км встречались участки с камнями и дюнами.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 5 часов 29 минут. Россиянин Андрей Каргинов выиграл у него больше двух минут, а вот лидер гонки Дмитрий Сотников финишировал третьим с отставанием почти в 4 минуты.

В генеральной классификации белорусы переместились с 9-го на 7-е место, сократив отставание от лидера до 1 часа 29 минут.

Сергей Вязович после трудностей прошлого этапа все же проехал маршрут и стартовал в очередном заезде с 11-й позиции. Однако где-то на середине трассы столкнулся с проблемами.

Шестой спецучасток направит пелотон в город Хаиль. «Боевыми» будут 448 км, которые можно назвать приключением в дюнах — обещают много песчаных горок.

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