Макс Корж рассказал об общей мечте белорусов

Источник материала: Tut.by

Макс Корж записал ролик с названием «С праздничками, родные!» , в котором в том числе обратился к белорусам и пожелал им исполнить свою мечту.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, — у людей появилась общая мечта — сделать свою страну лучше, чем она есть.

Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации — ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей», — сказал певец.

Напомним, в одно из воскресений декабря Макса Коржа чуть не задержали в Грушевском сквере. Певца пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.