|
Макс Корж рассказал об общей мечте белорусов
Источник материала: Tut.by
Макс Корж записал ролик с названием
«Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, — у людей появилась общая мечта — сделать свою страну лучше, чем она есть.
Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации — ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей», — сказал певец.
Напомним, в одно из воскресений декабря Макса Коржа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он поздравил их с праздниками и рассказал, что нужно делать дальше.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)