Биткоин впервые перевалил за отметку в 40 тысяч долларов

пишет finance.tut.by Эксперты в качестве одной из причин роста курсов криптовалют назвали спрос со стороны спекулятивных розничных трейдеров, следящих за трендами фондов и институциональных инвесторов,finance.tut.by

Биткоин вырос на 11% до 40 150 долларов только за этот четверг. А за последний год у крипто валюты наблюдался четырехкратный рост. Сейчас на его долю приходится около двух третей рыночной стоимости всех криптовалют.





Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.





Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткоинов.