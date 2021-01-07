Источник материала: Sputnik Беларусь

Корреспондент Sputnik пообщался с витеблянками, которые, находясь в декретном отпуске, начали свой бизнес, и выяснил, почему те предпочли искать дополнительные заработки, вместо того, чтобы посвятить время воспитанию детей, и собираются ли они возвращаться на основную работу после окончания декретного отпуска.

Учитель? – Мастер маникюра!

"Скажи мне кто-нибудь, что я буду зарабатывать, делая маникюр, никогда бы не поверила. Я себя видела кем угодно, но точно не примеряла роль работника сферы красоты", - сообщила корреспонденту Sputnik Екатерина (имя изменено).

До второго декретного отпуска собеседница работала в одной из витебских школ, где и познакомилась с мужем, тоже учителем. По словам Екатерины, когда родился первый ребенок, то о смене работы или дополнительном заработке она даже не помышляла: зарплаты мужа и денежного пособия, в принципе, хватало.

Когда же учительница родила второго ребенка, то семья столкнулась с проблемой: на семью из четырех человек детского пособия и зарплаты перестало хватать.

"Мы снимаем жилье и стараемся откладывать на покупку квартиры, поэтому, когда начали "проедать" отложенные деньги, стало понятно: нужно что-то менять", - подчеркнула собеседница.

Екатерина решила: пока находится в декретном отпуске, то может поискать приработок. Перебрав все возможные варианты, учительница решила попробовать свои силы в маникюре: во-первых, этим можно подрабатывать и после декрета, а во-вторых, Екатерине нравилось ухаживать за ногтями.

CC0 / Pixabay / Pixabay Маникюр на дому для многих стал возможностью заработка

Пройдя обучение у другого мастера тоже, кстати, ушедшего в бьюти-сферу из декретного отпуска, учительница купила необходимое оборудование и стала искать клиентов.

"Конечно, поначалу было тяжело, искала клиентов среди знакомых, первым делала маникюр бесплатно, потом - со скидкой. Когда "набила руку", появились свои клиенты, начали поступать деньги, я стала зарабатывать намного больше, чем получала в школе", - отметила Екатерина.

Естественно, на прежнее место работы собеседница уже не вернулась, а стала мастером маникюра. Ежедневно Екатерина принимает, в среднем, пять человек, на каждого клиента тратит от часа до двух часов. Маникюр с покрытием гель-лаком, наиболее популярная услуга, стоит у Екатерины 25 рублей.

Естественно, иногда бывают более "хлебные" дни, иногда - менее, но бывшая учительница сейчас зарабатывает намного больше, чем получала в школе.

Налоги

Поскольку Екатерина в сфере красоты давно, то знает многих частных мастеров в Витебске. По словам мастера, большинство пришло в эту сферу из декретных отпусков, причем, истории у них схожи: сидела в декрете, денег стало не хватать, начала искать подработку, уволилась с основной работы.

Налоги Екатерина не платит, поскольку работает на дому, а клиентов находит, в основном, по "сарафанному радио".

"Мы изначально хотели зарегистрироваться как ИП и платить налоги, тем более, говорят, что у нас это легко сделать. Но проблема в том, что первые месяцы я зарабатывала копейки, на расходные материалы уходила половина выручки и денег оставалось совсем немного. Учитывая, что мамы-предприниматели в декрете по закону у нас лишаются половины детского пособия, а самозанятые платят налоги вне зависимости от выручки, мы с мужем решили рискнуть и не платить никаких налогов, потому что деньги были нужны. Ну, и с тех пор, как-то так и повелось", - отметила собеседница.

По ее словам, щекотливая тема налогооблажения мало обсуждается среди мастеров, но, чаще всего, мнения разделяются: кто-то считает, что платить не следует, если есть такая возможность, другие предпочитают отдать деньги, чтобы жить спокойно.

© Sputnik / Александр Гальперин Многие женщины готовы отложить все домашние дела, если семье не хватает денег на жизнь

"Давайте говорить откровенно, за что я должна платить нашему государству? Как или чем оно мне помогло в развитии моего бизнеса? Может, помещение на льготных условиях предоставило, юридическую помощь или еще что-то? Обучение прошла за свой счет, все покупаю сама, клиентов ищу сама, вообще, все сама, за что платить?" – возмутилась знакомая Екатерины, мастер депиляции Татьяна (имя также изменено).

Татьяна пришла в бьюти-сферу, когда в семье родился третий ребенок и "денег катастрофически стало не хватать". В прошлом женщина работала бухгалтером, но уже несколько лет занимается депиляцией.

По словам Татьяны, в первый же месяц, когда она стала искать клиентов, к ней через интернет записалась девушка. В назначенное время в дом позвонили мужчина и женщина, представились сотрудниками налоговой и заставили оплатить налог в размере 100 рублей.

"Представляете, в первый же месяц, я тогда всего заработала рублей 40, наверное. Причем, предупредили, что в следующий раз будет большой штраф. Я теперь в интернете вообще не выкладываю информацию о себе. Клиентов ищу через знакомых. Конечно, база не ахти какая, но получаю больше, чем во время работы бухгалтером", - подчеркнула Татьяна.

Мужья

Сейчас занятость у Екатерины иногда составляет почти целый день, поэтому нагрузка по уходу за детьми во многом ложится на мужа.

"Мне в этом плане повезло, муж хороший, все понимает и помогает. Хорошо, что в Витебске и его мама живет, которая тоже иногда помогает", – подчеркнула собеседница.

По словам Екатерины, она знает много случаев, когда женщины обучались новой профессии, но из-за того, что мужья отказывались им помогать, а только требовали, чтобы все было в доме приготовлено, дети ухожены и прочее, их жены не могли и подумать о начале бизнеса. При этом, как отметила собеседница, многие из таких мужей не зарабатывали огромных денег, а после работы просто валялись на диване.

"Мой муж, когда приходит с работы, сразу начинает присматривать за детьми, поскольку у меня идут без остановки клиенты", - сообщила мастер маникюра.

Она отметила, что из-за такого графика, муж немного "просел по работе". Если раньше он искал новые методические материалы, продумывал, как заинтересовать учеников, что нового им рассказать, то сейчас просто проверяет тетрадки, и ведет уроки "по накатанной".

"Понятное дело, что он немного "просел", с точки зрения работы, но в школе по этому поводу никаких претензий нет – выполняет обязанности, и ладно. А здесь приходится выбирать: либо учить чужих детей, либо поднимать своих", - пояснила собеседница.

Как отметила Татьяна, для "самозанятых женщин" крайне важны поддержка и понимание мужей, которые готовы взвалить на себя часть обязанностей, отвлекаясь, конечно, от основной работы, но здесь уж ничего не поделаешь: либо "работаешь за копейки на основной работе, либо пытаешься заработать".

© Sputnik / Мария Амелина Когда мужья поддерживают и помогают, жены готовы работать в любых условиях

По словам собеседниц, в последнее время в Витебске намного увеличилось количество домашних мастеров по оказанию различных косметических услуг и появилось немало мастеров, которые шьют на дому, делают какие-то игрушки, сувениры, занимаются перепродажей. В основном, это мамы, которые ушли в декрет и пытаются заработать, поскольку детского пособия и зарплаты мужа на семью не хватает.

И далеко не факт, что эти мамочки вернутся на основную работу, где будут получать намного меньше.