Видео с колокольни: рождественский звон от матушки Тамары

Источник материала: Sputnik Беларусь

Монахиня Тамара – первый звонарь Свято-Елисаветинского монастыря, который находится в Новинках. В женский монастырь Татьяна Игнатович (имя матушки до монастыря - Sputnik) попала после окончания философского факультета БГУ в 1999 году. Большой колокольни тогда здесь не существовало, был лишь маленький колокольчик, "в который ударила пару раз, и стало интересно".

"Меня отправили в школу звонарей, где я и научилась звонарскому делу. Интересно, что для этого мне не понадобилось ни музыкальное образование, ни знание нотной грамоты", - вспоминает монахиня.

В Свято-Елисаветинской колокольне всего 10 колоколов. Самый массивный из них весит 520 кг, он отлит на Ярославском колокольном заводе. У каждого "инструмента", объясняет матушка, свое неповторимое звучание.

На колокольню сестра Тамара поднимается несколько раз в день: утром и вечером перед службой, в полдень и во время крестного хода после службы. Но есть и другие звонари, которые при необходимости могут ее заменить.

Стандартная продолжительность колокольных "композиций" – около 15 минут. Матушка признается, что за 20 лет звонарского дела у нее появилась боязнь высоты: как-никак колокольня находится на высоте трехэтажного дома.

Читайте также: