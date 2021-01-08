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Атмосферные фронты от циклона накрыли страну
Источник материала: Навiны
В пятницу, 8 января, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), во многих районах сильный снег.
Местами ожидаются налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений умеренный, по юго-востоку порывистый.
Погода в регионах:
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В пятницу, 8 января, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины.
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