Атмосферные фронты от циклона накрыли страну

В пятницу, 8 января, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), во многих районах сильный снег.

Местами ожидаются налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений умеренный, по юго-востоку порывистый.

Погода в регионах:

Брест 0..+2°C (вероятность осадков 10-15%, ветер 4-9 м/с);

Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, снег, ветер 4-9 м/с);

Гомель 0..+2°C (вероятность осадков более 90%, дождь, мокрый снег, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, в основном мокрый снег, ветер 4-9 м/с);

Могилев -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, ветер 4-9 м/с);

Минск -1..-3°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, ветер 4-9 м/с).

В связи со снегопадом объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности .

Спасатели рекомендуют:

по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;

научите детей, как действовать во время непогоды;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.