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Трамп сдался

08.01.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

45-й президент США Дональд Трамп признал поражение на выборах и вновь пообещал «плавно» передать власть Джо Байдену.

Трамп сдался

На своих страницах в соцсетях (некоторые аккаунты были разблокированы после того, как хозяин Белого дома удалил ряд сообщений о «краже его голосов») он опубликовал заявление.

В частности, уходящий президент отметил, что после того, как «Конгресс подтвердил результаты [голосования]... я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий».

 
 
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45-й президент США Дональд Трамп признал поражение на выборах и вновь пообещал «плавно» передать власть Джо Байдену.
 
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