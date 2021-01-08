Трамп сдался

45-й президент США Дональд Трамп признал поражение на выборах и вновь пообещал «плавно» передать власть Джо Байдену.





На своих страницах в соцсетях (некоторые аккаунты были разблокированы после того, как хозяин Белого дома удалил ряд сообщений о «краже его голосов») он опубликовал заявление.

В частности, уходящий президент отметил, что после того, как «Конгресс подтвердил результаты [голосования]... я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий ».