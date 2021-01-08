Правозащитники сообщили о масштабах репрессий в Беларуси

С 9 августа, дня президентских выборов, до 31 декабря 2020 года на акциях протеста в Беларуси задержано не менее 25.326 человек, сообщают правозащитники.



Фото president.gov.by

Используя все источники информации, лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» подготовил отчет, согласно которому общее количество задержаний составило 26.577. Было задержано не менее 170 несовершеннолетних и не менее 295 граждан старше 60 лет.

Наибольшее количество задержанных в возрасте от 19 до 40 лет — более 10.500 (известны данные о возрасте 14.242 человек).

Суды вынесли не менее 6.886 постановлений об административном аресте и 3.889 постановлений о штрафах (в основном по статьям 23.34 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Предупреждение вынесено «только в 87 случаях», прекращено не более 20 дел.

Общее количество суток административного ареста достигло 83.006, базовых величин штрафа — 66.663, или 1.799.901 рубль; в 2020 году 1 б.в. = 27 рублей).

Чаще всего задержанных арестовывали на 15 суток (2.230 постановлений), а штрафовали на 10, 20 и 30 б.в. (797, 692 и 634 постановления соответственно).

Избито не менее 381 человека, госпитализировано 482, не менее 10 человек получили огнестрельные ранения, пять человек убито.

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