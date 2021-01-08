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Правозащитники сообщили о масштабах репрессий в Беларуси

08.01.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 9 августа, дня президентских выборов, до 31 декабря 2020 года на акциях протеста в Беларуси задержано не менее 25.326 человек, сообщают правозащитники.

Правозащитники сообщили о масштабах репрессий в Беларуси
Фото president.gov.by

Используя все источники информации, лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» подготовил отчет, согласно которому общее количество задержаний составило 26.577. Было задержано не менее 170 несовершеннолетних и не менее 295 граждан старше 60 лет.

Наибольшее количество задержанных в возрасте от 19 до 40 лет — более 10.500 (известны данные о возрасте 14.242 человек).

Суды вынесли не менее 6.886 постановлений об административном аресте и 3.889 постановлений о штрафах (в основном по статьям 23.34 и 23.4 Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Предупреждение вынесено «только в 87 случаях», прекращено не более 20 дел.

Общее количество суток административного ареста достигло 83.006, базовых величин штрафа — 66.663, или 1.799.901 рубль; в 2020 году 1 б.в. = 27 рублей).

Чаще всего задержанных арестовывали на 15 суток (2.230 постановлений), а штрафовали на 10, 20 и 30 б.в. (797, 692 и 634 постановления соответственно).

Избито не менее 381 человека, госпитализировано 482, не менее 10 человек получили огнестрельные ранения, пять человек убито.

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С 9 августа, дня президентских выборов, до 31 декабря 2020 года на акциях протеста в Беларуси задержано не менее 25.326 человек, сообщают правозащитники.
 
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