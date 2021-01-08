Самые ожидаемые сериалы 2021 года (видео)

Источник материала: Onliner Пока продолжается самый главный белорусский сериал, мировые студии тоже не сидят сложа руки. На 2021 год запланировано невероятное количество многосерийных проектов. О самых интересных из них поговорим ниже. Речь пойдет только о новых сериалах, но это не значит, что мы не ждем новые сезоны «Ведьмака» и «Очень странных дел», которые тоже должны выйти в этом году.

Даты релиза большинства проектов пока не определены. Поэтому сначала хронологически по мере выхода перечислим те сериалы, которые все же есть в сетке вещания стриминговых сервисов, а затем расскажем о премьерах 2021 года без точной даты выпуска, сгруппировав их по платформам, на которых они должны выйти.

К слову, о парочке интересных новинок мы уже писали в сборнике самых любопытных премьер этой зимы. Там, например, есть совсем скоро стартующий «Ванда/Вижн». Повторяться не будем, просто пролистайте прошлую статью , а здесь — только новинки.

Сериалы с известной датой выхода

«Клариса» (с 11 февраля, CBS)

Спин-офф «Молчания ягнят», но без Джоди Фостер и Энтони Хопкинса. Тем не менее действие картины также происходит в 1990-е, спустя год после встречи агента Старлинг и Ганнибала Лектера. Клариса возвращается к основной работе, то и дело рискуя жизнью при поисках маньяков.

Пока потенциал сериала непонятен. Не исключено, что мы получим унылый полицейский процедурал. Но мы все же включили проект в наш список благодаря раскрученной легендарной франшизе.

«Сокол и Зимний Солдат» (с 19 марта, Disney+)

Этот сериал мы ждали зимой, однако показывать его начнут все же под конец марта. Зато к официальному анонсу прояснилось несколько деталей сюжета, который в Disney все еще стараются держать в секрете.





Действие сериала начинается аккурат после завершения событий фильма «Мстители: Финал». Если о центральных супергероях все известно, то информации о злодеях до недавнего времени не было. А таковой будет как минимум один — террорист барон Зэмо. Говорят, на съемки шести часовых эпизодов ушло около $150 млн, так что зрелище должно быть достойным хотя бы внешне.

«Тень и кость» (апрель, Netflix)

Масштабный фэнтезийный проект от Netflix, готовый посоперничать и с «Ведьмаком», и, может быть, даже с «Игрой престолов». Сюжет базируется на бестселлерах американкой писательницы Ли Бардуго.

Некогда могучая страна Равка разделена каньоном Неморе на две части. Пересечь каньон нельзя из-за обитающих в его непроглядной тьме жутких тварей. Двум героям, однако, надо во что бы то ни стало попасть из одной части Равки в другую. Им бы и сгинуть в страшном каньоне, но в самый ответственный момент у главной героини просыпается древняя магия света, способная не только отогнать напасть, но, возможно, даже спасти всю страну. В общем, остается только пожалеть, что в реальности такого не бывает.

«Локи» (май, Disney+)

Под конец весны должен выйти мини-сериал об одном из самых недооцененных антигероев Marvel. Наконец Локи получит сольный проект, в котором авторы наверняка попытаются раскрыть все черты характера бога-пройдохи.

Подробностей о сюжете нет. Известно, что события будут завязаны на путешествиях во времени. Вероятно, Локи будет активно перемещаться по человеческой истории, влияя на ее ключевые события. Не исключено, что в качестве антагониста выступит суперзлодей по имени Канг Завоеватель родом из XXXI века.

«Лига справедливости Зака Снайдера» (лето, HBO Max)

Где-то в середине года должен появиться еще один масштабный сериальный комикс, но на этот раз во вселенной DC. На самом деле это вовсе не новинка, а перемонтированная полнометражная версия блокбастера 2017 года выпуска. Тогда лента попала во всевозможные топы провалов года.

Фанаты и Снайдер обвинили во всех грехах студию и Джосса Уидона, который основательно подпортил изначальную задумку Зака. В итоге нам покажут настоящую расширенную режиссерскую версию «Лиги справедливости». Чтобы был понятен масштаб работы: длительность ленты увеличилась с двух часов до четырех. Именно поэтому было решено показать работу в формате сериала.

«Соколиный Глаз» (конец года, Disney+)

И еще один комикс-проект для телеэкранов. Забавно, что вещательная сетка более-менее подготовлена именно для телекомиксов. Как ясно из названия, сериал посвящен супергерою по имени Соколиный Глаз, но не тому, которого играл Джереми Реннер.

Тот «старый» Соколиный Глаз хоть и присутствует, но уже «на пенсии». А супергеройское дело вместе с именем передал дочери миллионера Кейт Бишоп. Та тоже здорово стреляет из лука и хочет нести добро острыми наконечниками.

«Книга Бобы Фетта» (конец года, Disney+)

Анонсированный в конце года в последней серии «Мандалорца» сериал во вселенной «Звездных войн». Кроме этого да главного героя, о проекте больше вообще ничего неизвестно. Не удивимся, если он все еще на ранней стадии производства и может быть перенесен на 2022 год.





Далее перечислим сериалы с неопределенной датой выхода, но заявленные на 2021 год.

Netflix

«Изобретая Анну»

Экранизация совершенно чудесной реальной истории, о который вы, возможно, ничего не слышали, но которая пару лет назад наделала шуму в Голливуде. Мини-сериал основан на статье в New York Magazine, которая, в свою очередь, посвящена настоящей Анне Делви, также известной как Анна Сорокина.





Девушка из Подмосковья несколько лет обманывала американскую богему, выдавая себя за наследницу богатой немецкой семьи. Поддельная светская львица Анна завела множество звездных знакомств, которые помогали ей оплачивать шикарные апартаменты, путешествия и даже еду. Жаль, что в итоге Сорокину посадили на 12 лет. Но история все равно отменная.

«Уборщица»

Мини-сериал из шести эпизодов, снятый по автобиографической книге писательницы Стефани Лэнд «Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты». Суть понятна из названия книги, по которой снят сериал. Если говорить чуть более подробно, то речь пойдет о 28-летней Стефани, которая хочет вырваться из душного городка, отучиться в университете и стать писательницей. Планы рушатся после внезапной беременности. Теперь идти к мечте куда тяжелее, ведь приходится не только воспитывать ребенка, но и без выходных работать уборщицей.

«Холстон»

Еще одна биографическая работа. Посвящена она легендарному американскому дизайнеру Рою Холстону. Его жизнью заинтересовался Эван Макгрегор, который и исполнит главную роль. Холстон еще в 1950-е открыл свой магазин одежды и вскоре прославился благодаря шляпке, которую выбрала Жаклин Кеннеди для появления на инаугурации супруга. После этого Рой стал поставщиком одежды для самых ярких американских (и не только) звезд. Но у этого успеха была и обратная сторона: дизайнер подсел на наркотики, в конце концов потерял бизнес и умер от рака на фоне СПИДа.

Amazon Prime

«Властелин колец»

Пожалуй, самый долгожданный сериал 2021 года, который запросто может стать и самым дорогим в истории. Говорят, только на одни права на вселенную Толкина потратили $250 млн! Причем за возможность отдать эти деньги с Amazon боролся сам Netflix. Всего же на съемки пяти сезонов сериала планируется потратить не меньше миллиарда долларов. Фантастические цифры!





События развернутся задолго до приключений Бильбо Бэггинса, а потом и его племянника Фродо. Приквел расскажет о Второй эпохе, когда были выкованы кольца власти, а люди и эльфы объединились для победы над Сауроном.

«Властелин колец» — очень масштабный проект. Съемки первого эпизода (а в нем будет аж 20 серий) все еще продолжаются в Новой Зеландии. Все поклонники творчества Толкина надеются, что сериал все же успеет стартовать под конец 2021 года, но никто не удивится, если в итоге его перенесут на следующий.

«Подземная железная дорога»

Экранизация одноименного романа, за который Колсон Уайтхед получил Пулитцеровскую премию. Книга написана в жанре альтернативной истории, однако базируется на истории настоящей. Главная героиня — чернокожая рабыня Кора. Она хочет убежать на Север с помощью подземной железной дороги. В реальности под ней понимали в общем всю тайную систему по переправке беглых рабов от рабовладельцев на свободу. В романе Уайтхеда и в сериале эта система визуализирована как настоящая подземная железная дорога — с тоннелями, рельсами и составами.

Apple TV+

«Основание»

Еще один масштабный проект, который обещает стать заметным событием в сериальном мире 2021-го. В его основе — одноименный цикл романов Айзека Азимова, который регулярно попадает во всевозможные рейтинги лучших фантастических произведений человечества.

«Основание» — масштабная сага о распаде Галактической империи. Математик Селдон разрабатывает науку психоистория, с помощью которой предсказывает падение империи и наступление темных веков. Селдон создает организацию под названием «Основание», которая должна сохранить и в будущем возродить цивилизацию.

«История Лизи»

Не поверите, но это еще одна экранизация. На этот раз повезло Стивену Кингу и его «самому любимому роману». Для такого дела собрали мощный актерский состав. Главная роль — у Джулианны Мур, также здесь есть Клайв Оуэн и Дэйн ДеХаан, который в «Истории Лизи» сыграл отвратительного маньяка.

Сериал расскажет о Лизи, которая недавно потеряла мужа, писателя-фантаста Скотта Лэндона. Женщина просматривает его рукописи, пытаясь разобраться в таинственном прошлом супруга. Одновременно ее терроризирует маньяк. Он требует отдать рукописи ему, иначе Лизи не избежать неприятностей. И ей их действительно не избежать.

HBO и HBO Max

«Кобыла Исттауна»

Лента, интересная прежде всего исполнительницей главной роли — Кейт Уинслет. Съемки сериала уже закончились, поэтому выйдет он, вероятно, уже скоро, в первой половине года. Кейт Уинслет играет провинциального детектива в маленьком городке Исттаун. Ей предстоит раскрыть жестокое убийство. Все бы ничего, но в процессе начинает рушиться ее семейная жизнь.

«Сцены из супружеской жизни»

Почти полвека назад Ингмар Бергман снял без преувеличения гениальный фильм о различных аспектах супружеской жизни. Спустя очень много лет почти трехчасовую картину решились адаптировать под телевизионный формат. В главных ролях — Оскар Айзек и Джессика Честейн.

«Станция 11»

Актуальная экранизация одноименной книги Эмили Сент-Джон Мандел. Мир опустошен пандемией смертельно опасной болезни. Актерская труппа бродит между остатками городов, пытаясь сохранить культуру. В главной роли — Маккензи Дэвис, которую вы могли запомнить по роли андрогинной Грейс из последнего «Терминатора».

Landscapers

Удивительная история, которая произошла в Ноттингеме в конце прошлого века. Супруги убили собственных родителей, а их тела закопали в саду. На протяжении почти 15 лет им удавалось создавать иллюзию того, что старики живы. Вроде как нас ждет черная комедия. В роли женщины-убийцы снялась Оливия Колман, обладательница «Оскара» за фильм «Фаворитка». Говорят, она так вдохновилась этой историей, что попросила своего мужа написать для сериала сценарий.

The Nevers

Научно-фантастический сериал в антураже викторианской Англии. В качестве супергероев выступает группа женщин со сверхспособностями. Как вам такое?





Авторы обещают грандиозное шоу. Джосс Уидон, шоураннер и продюсер сериала, даже ушел из проекта до его завершения, объяснив свой поступок истощением и перенапряжением. Впрочем, The Nevers все же сняли без него. Возможно, премьера состоится летом или осенью.