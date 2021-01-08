«Дело дошло до Кремля». Белорусы-байкеры о своем приключении на Красной площади (видео)

Источник материала: Onliner «Из подъехавшей полицейской машины вышел сержант. Понимая, что деваться некуда, мы отыграли роль до конца. Спросили, можно ли сделать фото. А он ответил: мол, поздно, я уже сам сделал… Эти снимки потом использовались в материалах административного дела, переданного в суд», — Даниил и Дмитрий, мотоциклисты из Минска, вспоминают о произошедшем в Москве с улыбкой. Позади у них демарш на Красной площади, 15 отбытых суток ареста и множество острых эмоций, которыми они согласились поделиться с читателями Onliner.

«Хулиганы — это необязательно люди с кастетами и недобрыми намерениями»

Нас ведут в старое административное здание, мрачные коридоры и лестницы которого не предвещают ничего увлекательного. Но когда двери клабхауса мотоклуба открываются, настает время удивляться. Это скорее уютный бар с аутентичной атмосферой, чем логово суровых байкеров: солидная стойка, удобные диванчики, телевизор с большой диагональю, на котором смотрят видеоблоги авторства «коллег по цеху».

В укромном и довольно комфортном убежище проводятся клубные мероприятия, встречи, собрания, обсуждаются предстоящие поездки. Тут встречают гостей, которые при необходимости могут остановиться на ночлег. Справедливости ради: подобные клабхаусы стараются содержать все уважающие себя мотоклубы.

Но это точно не то, что ожидаешь увидеть во чреве реликта советского конструктивизма, пока еще не освоенного хипстерами и устроителями квестов. На стенах замечаем несколько табличек с числом 339, что является прямой отсылкой к статье Уголовного кодекса («Хулиганство»).

























— Кстати, почему для мотоклуба выбрано столь провокационное название — The Hooligans MC ? — спрашиваем мы.

— Мы в хорошем смысле хулиганы, — бодро принимаются объяснять байкеры, собравшиеся зимним вечером в клабхаусе. — Помните стихотворение, которое написал Валентин Гафт (актер, ушедший из жизни в этом году, занимался также литературным творчеством. — Прим. Onliner)? Оно так и называлось — «Хулиган» — и было посвящено Владимиру Маяковскому, Сергею Есенину, Владимиру Высоцкому, Василию Шукшину… Так что хулиганы — это необязательно люди с кастетами и недобрыми намерениями. Контекст, в котором выбрано название мотоклуба, также вне криминального смысла. Это скорее про тех, кто идет против общей линии.

— Нонконформизм?

— Во-во, оно самое! Для нас это значит получать удовольствие от жизни, поддерживать байкерское братство, которым мы дорожим.

Политика: без политики

Подобные принципы, впрочем, справедливо будет применить к любому мотоклубу. Это вполне логично для движения, объединяющим признаком которого стал определенный вид транспортного средства.

В The Hooligans MC принимаются владельцы мотоциклов с объемом двигателя 600 «кубиков» и выше. Уточняют: это не понты. Важно, чтобы колонна двигалась в одном ритме, никто не отставал, не мешал другим.

— А все же в чем отличие от ряда других клубов?

— Всегда поддерживать, при любом раскладе! — байкеры переглядываются между собой.

— Прямо при любом?

— Да! — лица собеседников становятся серьезными, и оспаривать концепцию становится боязно: помещение закрытое, а стены толстые…

— Вот у Ромео (это оперативный псевдоним одного из наших собеседников) есть девушка, — приводит пример один из мотоциклистов. — Я не могу ее увести или как-то обидеть. Запрещается делать выпады в отношении одноклубника и близких ему людей…





«Хулиганы» уточняют, что в мотоклубе все серьезно: проверки, ранги, ступени, свод правил… Прежде чем примут в члены клуба, может пройти год, два, три. А название — это флер, образ. Внутри-то все оно сложнее.

— Некоторые семьи рассыпаются, а нам удается быть вместе. Это благодаря принятым правилам, — считают парни. — Например, в свой дом (а клуб — это дом) нельзя нести политику. Члены The Hooligans MC могут участвовать в акциях, митингах, маршах, но только не от имени клуба.

Сейчас общество поляризуется, разделяется, и мы не хотим, чтобы это затронуло наше объединение. Поэтому все политические споры и амбиции просим оставлять за дверями.

В клубе состоят абсолютно разные люди: бизнесмены, «ипэшники», рабочие, строители, программисты… Профессиональный признак не имеет значения, как и семейный или иной социальный статус. «Можно прийти с подругой... Даже двумя», — шутят «хулиганы».

«Я вечный водитель с синдромом неприобретенного руля»

Клуб начинался 16 лет назад в Санкт-Петербурге, минское отделение появилось в 2016-м, и только в этом году открылась московская чапта (от англ. chapter — ‘отделение, филиал’). Это событие имеет прямое отношение к истории, ради которой мы пробрались в святая святых «хулиганов».

Основными действующими лицами московского эпизода стали Даниил и Дмитрий, которые ошарашили сотрудников полиции и федеральной службы охраны своим появлением на Красной площади. Белорусы пронеслись на Honda Africa Twin с коляской, припарковались и невозмутимо принялись фотографироваться в сердце российской столицы. Невольно вспоминается история немца Матиаса Руста в конце 1980-х, приземлившегося на легкомоторном самолете на Большом Москворецком мосту.

Даниил, которому 25 лет, ездит на мотоциклах с 17. Долгое время работал инструктором по фигурному вождению, учил детей и взрослых. В общем, жизни без байка он себе не представляет.

Вероятно, настолько, что берет его с собой даже во время экскурсий (шутка).



Даниил

Это он был за рулем «африки» во время знаменитого теперь уже проезда по Красной площади. В его гараже два байка: летом ездит на эндуро BMW F 650 GS, а зимой — на вышеупомянутой Honda (1990 года выпуска и с пробегом в 300 тыс. километров). Стойте, в смысле зимой?

— А я не закрываю сезон, — усмехается байкер. — Неважно, скользко, жарко или холодно… Почему с коляской? А так устойчивее.

— Что ГАИ говорит, когда видит зимнего байкера?

— Смотрят на чудака, который едет в снег, и не трогают. Наверное, думают: ну его на фиг. Пару раз, правда, останавливали, интересовались здоровьем.

Что касается здоровья, то все предусмотрено: рыбацкая экипировка, термобелье и обязательно непромокаемые ботинки.

— Я вечный водитель с синдромом неприобретенного руля, — признается мотоциклист. — Когда я нахожусь на пассажирском сиденье и не управляю, то начинаю нервничать. Ощущения как на картинге: сидишь практически на асфальте, и ничего от тебя не зависит.

«Было свободное местечко в коляске»

В роли пассажира выступал Дмитрий, которому 33 года, тоже опытный мотоциклист. Начинал со спортивных байков, в процессе освоения случалось много чего: и падения, и поломки… Но сейчас не об этом.

Как и положено солидному байкеру, разменяв третий десяток, пересел на Honda Gold Wing GL1800. Теперь с комфортом преодолевает большие расстояния, а потом демонстрирует менее опытным одноклубникам фото из дальних и непростых путешествий.



Дмитрий (в клубе известен как Барабанщик)

В качестве примера Дмитрий рассказывает о приключении на горном перевале в Карпатах, когда тяжеленный байк пришлось нести на руках:

— Абсолютное бездорожье! Под ногами — глина, под ней — камни… На руках — мотоцикл весом под 400 кило. В общем, сами понимаете. Потом была горная речка. Ботинки в воде, боишься, что вот-вот накроет, но едешь же…





Вдохновляющим открытием для него самого стал отчет счастливчиков из The Hooligans MC, побывавших на знаменитом зимнем мотослете Elefantentreffen, которое 64 года подряд проводится в Германии (правда, сейчас оно впервые на грани срыва из-за пандемии). На него съезжаются байкеры со всей Европы и не только.

— Было свободное место в коляске, ну я и воспользовался возможностью, о чем ничуть не жалею, — Дмитрий переключается на поездку в Москву. — В коляске предусмотрен подогрев сиденья, а если правильно укрыться, то вообще нормально. Я даже умудряюсь вздремнуть.

К чапте, в Москву, на Красную площадь!

Выезжали ребята, когда погода была сносной — плюс 2—3 градуса по Цельсию и сухо. Переночевали в Витебске. А потом обстановка изменилась не в лучшую сторону. В подтверждение нам демонстрируют видео на смартфоне: заснеженная дорога, метель, не видно ни зги…

— Пока дорога была расчищена, удавалось разогнаться до 120 км/ч, — вспоминает Дмитрий. — А вот во время снегопада скорость снижалась до 40—50 км/ч. Так было до самой Москвы.

Понятное дело, мотоцикл с коляской в таких условиях вызывал немало вопросов у окружающих. Кто-то опускал стекло и подбадривал, кто-то крутил пальцем у виска.

Наиболее запоминающейся была реакция молодой женщины на белом Bentley, которая, увидев ребят, отреагировала позитивно и эмоционально: показывала жестами «класс».

Потом все было стандартно: встреча российских «хулиганов», открытие московского отделения клуба, вечеринка. Излишества всякие нехорошие…





— После окончания мероприятия, длившегося два дня, выспавшись и отдохнув в гостинице, мы стали собираться в дорогу, — рассказ парней приближается к кульминации. — Но прежде решили съездить в центр. Не могли же покинуть Москву без памятной фотографии на Красной площади, учитывая зимнюю поездку на мотоцикле с коляской!

— Не без просьбы старших товарищей, — дополняют ребята.

— Никакого подвоха, это было сильное желание сделать памятный снимок, — заверяют Даниил и Дмитрий. — Абсолютное большинство из нашей компании были уверены, что заехать можно и сфотографироваться удастся.

Что ж, советчики оказались правы (частично). Заехать на мотоцикле с коляской на Красную площадь удалось беспрепятственно. Один нюанс: никто не предупреждал о последствиях. А они не заставили себя долго ждать.

Впрочем, послушаем самих участников:

— В самый ответственный момент мотоцикл… не то чтобы заглох… скажем так, он решил объявить минуту молчания.

Дальнейшее известно из новостей : «…находясь в общественном месте, на главной площади Москвы < …> игнорировал общепринятые нормы морали и поведения, выражая явное неуважение к обществу…»

Выкрики, нецензурную брань, неоднократное игнорирование законных требований байкеры наотрез отрицают. Говорят, остановились до того, как появилась полиция и люди в штатском.

— Из подъехавшей машины вышел сержант, — переглядываются Даниил и Дмитрий. — Понимая, что деваться некуда, мы отыграли роль до конца. Спросили, можно ли сделать фото. А он ответил: мол, поздно, я уже сам сделал… Эти снимки потом использовались в материалах административного дела, переданного в суд.

Неожиданностью стало то, что ребят решили серьезно наказать: штрафом дело не обошлось. Белорусов с мотоциклом доставили в отделение полиции, где им пришлось провести около суток.

— Туда приводили то Человека-паука, то подростков с петардами, — смеются белорусы. — Немного подержав, их отпускали. А мы ждали и ждали… Потом оказалось, что, помимо штрафа за нарушение ПДД, нам вменили мелкое хулиганство. Короче, дело дошло до Кремля…





Вину мотоциклисты не признали. Считают, раз проезд был свободен, конструктивные препятствия и знаки отсутствовали, то они ничего и не нарушали. Тем не менее суд назначил по 15 суток каждому.

— В местах изоляции относились хорошо: не били, курить разрешали, передачи передавали — чай, сладости, сигареты. Раз в день на 15 минут выдавали смартфон. Контингент в камере был разношерстный — в основном водители, задержанные в пьяном виде. Но встречались также настоящие преступники, — продолжают собеседники.



Одно из постановлений

Мотоцикл все это время находился на парковке возле отдела полиции, чему белорусы оказались весьма рады. Если бы его доставили на штрафстоянку, то общая сумма выплат могла бы превысить рыночную цену «африки».

— Первое ощущение после освобождения? Да мы же можем пойти куда угодно. Или не пойти. Это наша воля, — делятся впечатлениями парни. — Нас встретили, накормили вкусной едой, а потом все же отправили в Минск. Заезжать на Красную площадь больше не решились. Тем более что фото уже имелись (снимки из дела распечатали и повесили в рамку на стене клабхауса. — Прим. Onliner).





— Кроме 15 суток, мы ничего не потеряли… — сейчас Даниил и Дмитрий воспринимают случай в Москве скорее как приключение. — Скажем больше: завели знакомства. Например, теперь у нас есть телефон эвакуаторщика, который готов при необходимости бесплатно помочь… А в целом выводы такие: оказавшись в любой ситуации, крайне важно знать, что у тебя есть поддержка. По-настоящему это ценишь, лишь попав в передрягу.





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