Десять альбомов 2020-го и лучшие песни года в одном плей-листе

В конце каждого года принято подводить в том числе и музыкальные итоги. А мы подводим их в начале года следующего. В 2020-м вышло много отличных альбомов, так что выбрать лишь десять из них было очень сложной задачей. Мы решили составить этот топ таким образом, чтобы показать вам жанровое многообразие современной музыки. Здесь вы найдете и триумфальный альбом Фионы Эппл, и отличную запись малоизвестных металистов Iress, и невероятно красивый норвежский биг-бенд, и много чего еще. А специальным бонусом к этой десятке прилагается плей-лист из лучших песен прошлого года.

Fiona Apple

Fetch the Bolt Cutters





За 24 года в карьере и жизни Фионы Эппл произошло столько всего, что хватит на солидную автобиографию. В перерывах между всеми этими делами Фиона продолжала записывать отличные альбомы. К моменту выхода пятого полноформатника (прошлый был выпущен восемь лет назад) у Эппл скопился солидный бэкграунд и сформировалась репутация талантливой, но абсолютно неуправляемой артистки.

Альбом Fetch the Bolt Cutters записали в мгновенную классику: даже если хорошо постараться, вы не найдете у этой записи оценки ниже 80. А целый ряд ведущих изданий и вовсе выставили максимум — 100 из 100. Так что, скорее всего, мы с вами имеем дело с альбомом года — нервной, эмоциональной и очень оригинальной пластинкой, которую стоит как следует расслушать. Фиона использует достаточно скупой инструментарий (кроме пианино и перкуссии, здесь не так уж много звуков), но при этом умудряется выдать очень изобретательную, многогранную работу с текстами, которые уже разобрали на цитаты. По итогам года Fetch the Bolt Cutters предсказуемо оказался на верхушках абсолютного большинства рейтингов и был разобран во множестве обзоров, так что обязательно послушайте этот шедевр. Не пожалеете!

Perfume Genius

Set My Heart on Fire Immediately





Perfume Genius долгое время числился среди талантливых и перспективных музыкантов, которых хвалят, но хвалят умеренно. До восторга дело дошло в 2020 году, когда американский музыкант Майк Андреас выпустил свой пятый студийный альбом Set My Heart on Fire Immediately. Его название очень четко и точно отражает содержание записи — одновременно пламенной, эмоциональной, яркой и очень интимной. Пламенная — потому что здесь музыкант выплескивает такую гамму эмоций и оттенков, что, кажется, хватило бы на обеспечение электроэнергией Червеня или Крупок. Интимная — потому что артист говорит о личном: о своих болячках, о своем мироощущении, о своих демонах. Все это переплетается в очень красивое произведение с отличными мелодиями, богатыми аранжировками и прекрасно оттеняющими песни эффектами и полутонами. Это не просто сборник песен — это целая инди-симфония человека, который наконец-то остался наедине с собой и смог провести масштабный внутренний диалог.

Yves Tumor

Heaven to a Tortured Mind





Два года назад американский экспериментатор Ив Тюмор записал третий полноформатный альбом Safe in the Hands of Love. Сборник получил достаточно высокие оценки, но Тюмор остался в разряде перспективных музыкантов, о которых знают и за которыми следят только глубоко интересующиеся предметом люди.

Heaven to a Tortured Mind прыгнул гораздо выше своего предшественника. Здесь американский мультиинструменталист раскрывается не только как человек, скрупулезно работающий над звуком и методично выстраивающий свой авторский стиль, но и как феноменальный сочинитель, способный создавать красивые мелодии. Ретрофутуризм, в который играет Тюмор в этом альбоме, не выпячивается так сильно, как у многочисленных фанатов восьмидесятых, переживающих сейчас свой пик, а уместно и обстоятельно сложен в яркую, самобытную картинку. В ней есть место и агрессивным экспериментам, и легкому песенному жанру, и фанковому груву. Heaven to a Tortured Mind — один из сильнейших альбомов этого года и крепкий конкурент сборника Фионы Эппл во всевозможных рейтингах.

Run The Jewels

RTJ4





Главный альбом июня и идеальный саундтрек к событиям в США. Сейчас назвать Run The Jewels просто хип-хоп-группой язык не повернется: дуэт жонглирует множеством стилей и делает мощную и вневременную энергетически заряженную музыку. Никакой новой школы и модных фишечек — здесь злость и агрессия сочетаются с яркими и меметичными хуками, а крепкий социальный и политический подтекст — с практически танцевальными ритмами. RTJ4 — это самая своевременная и мощная работа в дискографии дуэта: олдскульный Ooh LA LA, уличная кричалка goonies vs. E.T. в духе самых энергичных боевиков Prodigy, психоделический pulling the pin с невероятным Джошем Хоммом на подпевках — каждый трек с этого альбома можно провозглашать маленьким шедевром. Run The Jewels возвращают хип-хоп к истокам, наполняют его жизнью и энергией, очищают от страз, дешевых понтов и декоративной клоунады. Если вам набил оскомину глэм, включайте RTJ4 и наслаждайтесь первородной энергией.

Destroyer

Have We Met





Дэн Бежар, кажется, больше известен широкой аудитории по группе The New Pornographers, хотя главным его проектом был и остается Destroyer — странный, ироничный и очень музыкальный. Под этой вывеской Бежар выпустил 12 полноформатных альбомов, но самым важным из них стал Kaputt, захваленный мировыми критиками. Последовавшие за ним Poison Season и ken только укрепили Destroyer на высоких позициях. Это насмешка, карикатура, которая в один прекрасный момент превратилась во что-то серьезное, и 12-й студийный альбом канадца будто вишенка на этом торте: тонко сыгранный, красивейший сборник, который вам еще только предстоит расслушать. Начните с замечательного сингла Cue Synthesizers и двигайтесь дальше — не пожалеете.

Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra

If You Listen Carefully the Music Is Yours





Норвежский барабанщик Гард Нильссен — очень плодотворный музыкант даже по джазовым меркам: за тринадцать лет он записал около семидесяти альбомов с разными составами! Но предлагаем мы послушать именно этот — записанный вживую на фестивале Molde International Jazz Festival в 2019 году шестнадцатью музыкантами. Здесь три барабанщика, три контрабасиста и духовая секция из десяти инструментов, большинство из которых — саксофоны. Если вы любите биг-бенды и оркестровый джаз, хорошо знакомы с дискографией Камаси Вашингтона, то эта запись попадет прямо в ваше сердечко. Традиция здесь плотно переплетается со смелым экспериментом, сочный звук приносит сплошное удовольствие, так что час записи пролетает незаметно и сразу же хочется добавки. Норвежцы умеют делать отменный джаз — у вас есть прекрасная возможность в очередной раз убедиться в этом.

Fontaines D.C.

A Hero’s Death





Молодая ирландская группа Fontaines D.C. мощно заявила о себе уже дебютным альбомом Dogrel, который вышел в 2019-м и оказался на высоких позициях в британских чартах. Музыканты не стали долго ждать и спустя год выпустили второй полноформатный альбом A Hero’s Death — слякотный, меланхоличный постпанк, будто за достаточно сжатый промежуток времени группа сделала уверенный шаг в бездну. Сами музыканты говорят, что на эту запись оказали влияние группы Suicide, The Beach Boys, Beach House, These Immortal Souls и Broadcast, так что вы примерно можете представить, чего ожидать от альбома A Hero’s Death. Но самое главное, что это очень красивая, хоть и очень мрачная, типично британская музыка, благодаря которой Fontaines D.C. вышли на качественно новый уровень.

Idles

Ultra Mono





Британские панки Idles из чисто субкультурного явления как-то незаметно превратились в хедлайнеров крупных фестивалей (еще до пандемии) и группу, которую хотят заполучить вообще все концертные промоутеры (конечно, кроме белорусских). Харизматичные, артистичные музыканты пишут плакатные, цепляющие песни, которые попадают в максимально широкую аудиторию. Разумеется, в ортодоксальных кругах такое движение в сторону мейнстрима не могло не вызвать волну недовольства, но все это больше похоже на занудство. Прямо сейчас Idles — самая гастролирующая и популярная панк-группа: альбомы Brutalism и Joy as an Act of Resistance — энергичные и хитовые — заслушаны до дыр, а новый Ultra Mono — не такой хитовый, но не менее удачный — является достойным продолжением убойной дискографии группы. Да, на этой записи нет стопроцентных хитов вроде Danny Nedelko или Mother, но это очень цельная, изобретательная и бодрая работа, которая способна зацепить даже человека, предельно далекого от панк-культуры.

Moses Sumney

græ





Свой первый альбом американский музыкант Мозес Самни выпустил в 2017 году. Что это был за сборник! Щедрые аранжировки, удивительные, проникновенные мелодии, богатый вокал артиста, который сам написал большинство композиций для этого альбома, и Thundercat в качестве бас-гитариста на одной из песен — это уже как знак качества пластинки. Ее много хвалили, практически на всех профильных ресурсах Самни оказался в верхушках рейтингов. Парень, который родился в США, пожил в Гане, а затем вернулся в Калифорнию, до 20 лет никому не показывал свои песни. А когда показал, выяснилось, что они прекрасны. Спустя три года Мозес Самни созрел для второго альбома и выпустил его сразу в двух частях — двадцать песен, чуть более матовых, с акцентом на удивительный вокал артиста. Его хвалят не меньше дебютной работы Самни: в этом альбоме есть душа, большой талант и искренность. А еще есть свобода от шаблонов и условностей: Мозес Самни — очень самобытный музыкант-самоучка, его вокал одинаково волшебно звучит и в рамках электронной музыки, и обрамленный струнным ансамблем, и вообще без музыкального сопровождения. Правда, еще много говорят о том, что из этих хороших двух частей могла бы получиться одна шедевральная. Но это уже нюансы.

Iress

Flaw





Про группу Iress из Лос-Анджелеса известно совсем мало. С момента выхода предыдущего, дебютного альбома коллектива прошло долгих пять лет. За это время музыканты, очевидно, набрались опыта и свежих идей и записали монолитный Flaw — однозначно лучший тяжелый альбом сентября. Стилистически эту запись можно отметить тегами «постметал», «шугейз», «дум», но вообще, она гораздо разнообразнее и не вписывается в какие-то четкие рамки. Это размеренная мрачная музыка без резких и слишком громких отрезков, и на первом плане здесь находится вокалистка Мишель Малли, которая делает своим голосом невероятные вещи: в нем столько эмоций и убедительного артистизма, что каждая песня становится небольшим театральным представлением посреди сумеречной туманной дороги. Очень красивая запись, а особое внимание рекомендуем обратить на монолитную композицию Shallow — настоящее украшение этого альбома.

А вот плей-лист из десяти отличных песен прошлого года:

И этот же плей-лист на «Яндекс.Музыке»: