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Сухарево вышло на громкий марш
Источник материала: Хартия'97
Сухарево вышло на громкий марш
Минчане протестуют каждый день — и до победы.
Жители минского Сухарево выходят на акции протеста каждый день.
Вчера вечером в районе прошел громкий и бодрый марш, на котором Таракану напомнили о скорой отставке.
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Минчане протестуют каждый день — и до победы.
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