Источник материала: Хартия'97

Сухарево вышло на громкий марш 8.01.2021, 8:12

Минчане протестуют каждый день — и до победы.

Жители минского Сухарево выходят на акции протеста каждый день.

Вчера вечером в районе прошел громкий и бодрый марш, на котором Таракану напомнили о скорой отставке.

Видео опубликовал «Белсат» .

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