Источник материала: Хартия'97

В Конгрессе предложили объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке 8.01.2021, 8:02

С инициативой выступил глава комитета по делам юстиции.

Председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер предложил в упрощенном порядке объявить импичмент действующего президента Дональда Трампа. Соединенные Штаты не могут позволить себе "долгий и растянутый процесс", подчеркнул Надлер в заявлении, выпущенном в четверг, 7 января. Он поддержал вынесение статей импичмента напрямую на голосование конгрессменов, сообщает dw.com .

Трамп с момента занятия высшего государственного поста поощрял жестокость в отношении соотечественников всякий раз, когда это служило его собственным интересам, отметил глава комитета по делам юстиции. Беспорядки в столице США требуют "соразмерных последствий", которые должны начаться с президента Соединенных Штатов, добавил Надлер.

Несколькими часами ранее лидер демократов в Сенате США Чарльз Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали вице-президента Майкла Пенса отстранить главу Белого дома от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов. Так, Пелоси подчеркнула, что нынешний президент в последние две недели до истечения своих полномочий "смертельно опасен" для американской демократии. Однако Пенс не хочет применять эту поправку к Конституции, утверждают собеседники изданий The New York Times и Business Insider.

В соответствии с 25-й поправкой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Беспорядки в Вашингтоне и штурм здания Конгресса

Сторонники Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Не менее 68 протестующих были задержаны, минимум четыре участника беспорядков погибли. Ранения получили 56 полицейских. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

На следующий день демократ Джозеф Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, после инаугурации 20 января. Байден по итогам утверждения Конгресса набрал более 270 голосов выборщиков, что окончательно исчерпало конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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