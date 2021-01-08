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В Конгрессе США обсуждают ускоренный импичмент Трампу

08.01.2021 08:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке.

Соответствующее заявление опубликовано на его сайте, передает РБК.

«У нас есть ограниченный период времени для того, чтобы действовать. Страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, и я поддерживаю вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей», — заявил Надлер.

По словам Надлера, 6 января в Вашингтоне произошла «смертельная атака на Капитолий», за которую должны быть соизмеримые последствия. «И они должны начаться с президента Соединенных Штатов», — резюмировал он.

Ранее к досрочному лишению Трампа президентских полномочий, призывали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер. По словам Пелоси, для этого вице-президент США Майк Пенс может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США.

После ее заявления Business Insider и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Пенс не хочет применять 25-ю поправку Конституции страны. По данным NYT, решение Пенса не применять поправку поддержали несколько чиновников из кабинета Трампа, которые считают, что действия только усугубят хаос в Вашингтоне.

 
 
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Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке.
 
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