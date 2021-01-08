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Российского хакера в США посадили на 12 лет
Источник материала: Партизан
Суд в Нью-Йорке приговорил российского хакера Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы.
Об этом сообщает
Отмечается, что окружной суд нью-йоркского района Манхэттен признал россиянина виновным в краже данных почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы.
«Тюрин также согласился выплатить потерпевшим компенсацию, окончательная сумма которой будет определена на отдельном судебном слушании 6 апреля», - говорится в сообщении.
По словам прокурора, на данный момент четыре пострадавшие американские компании заявили, что их совокупные убытки от преступлений, в которых Тюрин играл ключевую роль, превысили $19 млн.
Как сообщалось, Андрей Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году, и впоследствии его экстрадировали в США.
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Суд в Нью-Йорке приговорил российского хакера Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы.
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