Маргарете Баузе: власти ФРГ должны потребовать от IIHF перенести ЧМ-2021 из Минска

Правительство Германии должно потребовать переноса из Беларуси чемпионата мира по хоккею-2021, заявила депутат Бундестага Маргарете Баузе.





«Поощрять государственный террор брутального диктатора Лукашенко правом проведения крупного международного события было бы совершенно неправильным сигналом. Это должно осознать также федеральное правительство и потребовать от Немецкого хоккейного союза и Международной федерации хоккея перенести чемпионат мира», — написала Баузе (является спикером фракции «Союз-90/«Зеленые» по вопросам прав человека и гуманитарной помощи, членом одноименного парламентского комитета, а также заместителем председателя немецко-белорусской парламентской группы) на своей странице в соцсети.

Депутат отметила, что свою позицию о невозможности проведения в Беларуси хоккейного ЧМ она четко изложила в авторитетной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не приняла решение о судьбе ЧМ-2021, который должны проводить Беларусь и Латвия. 18 ноября совет ИИХФ рассмотрел отчет экспертов о ситуации вокруг турнира, подготовленный как реакция на просьбу правительства Латвии передать права основного организатора от Беларуси другой стране в связи с «нынешними обстоятельствами». Президент ИИХФ Рене Фазель и совет федерации высказали мнение, что для решения судьбы ЧМ необходимо больше времени.

Лишить Беларусь права проведения турнира призвали Фонд спортивной солидарности, созданный белорусскими спортсменами, выступившими против фальсификации итогов августовских президентских выборов и репрессий в отношении инакомыслящих, депутаты Европарламента, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола. Некоторые сборные не собираются приезжать в Минск в знак протеста.

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