«Это провал». Смотрите, что нам прислали на «Доску позора» в новом году

Источник материала: Tut.by

В этом году проблемы с благоустройством, которые проявились слякотной осенью, можно считать решенными. И дело здесь не в расторопности коммунальщиков. «Неожиданно» пришла зима с морозами и снегопадами, поэтому все эти лужи, грязевые ванны у подъездов, на месте раскопок и порушенных дорожек и газонов уже не бросаются в глаза. Но мы-то точно знаем, где они были: читатели прислали их фото на « Доску позора » еще до того, как их красиво замело снегом. Стоит ли говорить, что весной все скрытое станет явным?

Вот такой знак населенного пункта находится в Смолевичском районе (кажется, это деревня Новае Жыцце, но мы не уверены). Читатель пишет, что уже два года он обращается в ДЭУ-69, чтобы знак заменили на новый, но на это «нет средств». Неужели все так плохо?



Фото предоставлено читателем

Сантехник подпер писсуар деревяшкой. Этот шедевр можно найти в одном из заведений Минска на проспекте Победителей в Минске.



Фото предоставлено читателем

Большие Новоселки, Дзержинский район. В поликлинике после ремонта появился вот такой выключатель.



Фото предоставлено читателем

Мозырь, улица Притыцкого. Судя по количеству мусора, до этого провала никому нет дела уже давно.



Фото предоставлено читателем

А судя по количеству фото из этого города, коммунальные службы здесь не очень-то торопятся с ремонтами. Вот, например, новый провал на новой дороге, который никто не устраняет.











Фото предоставлено читателем

Впрочем, здесь и старые тротуары не в лучшем виде, и когда до них дойдут руки — неизвестно.



Фото предоставлено читателем

Хотя нет — кое-что в этом городе ремонтируют. Вот, например, место бывших раскопок. Но, как пишет автор этого фоторепортажа из Мозыря, «у строителей то ли глаз косой, то ли руки кривые».





Минск, лингвогуманитарный колледж. Нам пишут, что с августа здесь «ремонтируют» крышу, но почему-то ведер в коридорах с каждым разом становится все больше: «Уже начала появляться плесень, поэтому в здании стоит тухлый запах. Из-за того, что некоторые аудитории залиты, не хватает места для проведения занятий, а также не работает свет и пожарные извещатели». А еще обвалился подвесной потолок в двух кабинетах, на партах лежат бумажки с надписью «НЕ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТ».













Минск, улица Берестянская. Люди пишут, что у них покрасили козырьки над входом в подъезды и когда идет дождь, вода с козырьков стекает вместе с краской: «Невозможно выйти из подъезда, чтобы не выпачкаться».



Фото предоставлено читателем



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Рокоссовского, 57. Два месяца здесь шли ремонтные работы по замене труб. Автор фото пишет, что рабочие — молодцы, оперативно все сделали и вернули дорожки из брусчатки на место. Но через месяц возле выхода из подъезда провалился грунт. Люди пожаловались в 115.бел. Помогло — пришли рабочие и положили в провал покрышку: «Видимо, все-таки переживают, чтобы ноги никто не сломал».





Ждановичи, улица Линейная. 50 лет не было капремонта в этом доме, и вот он свершился. Жильцы пишут, что строители сделали новую крышу, отмостку, козырек над входом, поменяли входные двери — к этому претензий нет. А теперь минусы: «Внутреннюю отделку подъезда не сделали совсем, провода вытянули и никуда не спрятали. Так и висят теперь они сами по себе. Красиво, ничего не скажешь», — жалуются жители дома.









Бобруйск, улица Минская, 93. Читатель заснял на видео, как ремонтируют дорогу во дворе: засыпают асфальт прямо в снег.

Минск, улица Корженевского между домами ½, 9/1 и 9/2. Автор фото сообщает, что еще в начале осени во дворах начались раскопки (кабели какие-то прокладывали). Мало того что работа шла очень медленно, так и порядок навести забыли. Все так и стоит уже второй месяц — без резиновых сапог на улицу не выйти. Вероятно, проблему решит природа: мороз и снегопады закроют многие недоделки. Правда, временно.









А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .