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«Это провал». Смотрите, что нам прислали на «Доску позора» в новом году
Источник материала: Tut.by
В этом году проблемы с благоустройством, которые проявились слякотной осенью, можно считать решенными. И дело здесь не в расторопности коммунальщиков. «Неожиданно» пришла зима с морозами и снегопадами, поэтому все эти лужи, грязевые ванны у подъездов, на месте раскопок и порушенных дорожек и газонов уже не бросаются в глаза. Но мы-то точно знаем, где они были: читатели прислали их фото на «
Вот такой знак населенного пункта находится в Смолевичском районе (кажется, это деревня Новае Жыцце, но мы не уверены). Читатель пишет, что уже два года он обращается в ДЭУ-69, чтобы знак заменили на новый, но на это «нет средств». Неужели все так плохо?
Сантехник подпер писсуар деревяшкой. Этот шедевр можно найти в одном из заведений Минска на проспекте Победителей в Минске.
Большие Новоселки, Дзержинский район. В поликлинике после ремонта появился вот такой выключатель.
Мозырь, улица Притыцкого. Судя по количеству мусора, до этого провала никому нет дела уже давно.
А судя по количеству фото из этого города, коммунальные службы здесь не очень-то торопятся с ремонтами. Вот, например, новый провал на новой дороге, который никто не устраняет.
Впрочем, здесь и старые тротуары не в лучшем виде, и когда до них дойдут руки — неизвестно.
Хотя нет — кое-что в этом городе ремонтируют. Вот, например, место бывших раскопок. Но, как пишет автор этого фоторепортажа из Мозыря, «у строителей то ли глаз косой, то ли руки кривые».
Минск, лингвогуманитарный колледж. Нам пишут, что с августа здесь «ремонтируют» крышу, но почему-то ведер в коридорах с каждым разом становится все больше: «Уже начала появляться плесень, поэтому в здании стоит тухлый запах. Из-за того, что некоторые аудитории залиты, не хватает места для проведения занятий, а также не работает свет и пожарные извещатели». А еще обвалился подвесной потолок в двух кабинетах, на партах лежат бумажки с надписью «НЕ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТ».
Минск, проспект Рокоссовского, 57. Два месяца здесь шли ремонтные работы по замене труб. Автор фото пишет, что рабочие — молодцы, оперативно все сделали и вернули дорожки из брусчатки на место. Но через месяц возле выхода из подъезда провалился грунт. Люди пожаловались в 115.бел. Помогло — пришли рабочие и положили в провал покрышку: «Видимо, все-таки переживают, чтобы ноги никто не сломал».
Минск, улица Корженевского между домами ½, 9/1 и 9/2. Автор фото сообщает, что еще в начале осени во дворах начались раскопки (кабели какие-то прокладывали). Мало того что работа шла очень медленно, так и порядок навести забыли. Все так и стоит уже второй месяц — без резиновых сапог на улицу не выйти. Вероятно, проблему решит природа: мороз и снегопады закроют многие недоделки. Правда, временно.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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Смотрите, что нам прислали на «Доску позора» в новом году.
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