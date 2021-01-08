5 незаезженных новогодних фильмов для тех, кто хочет продлить праздничное настроение

Источник материала: Tut.by

Если вся новогодняя классика от «Иронии судьбы» до «Реальной любви» и «Бриджит Джонс» с «Гарри Поттером» засмотрена до дыр, а посмотреть в длинные выходные что-то приятное и рождественское все еще хочется — эта подборка фильмов для вас.

«Самый счастливый сезон» (2020)



фото: film.ru

Этот фильм должен был собирать полные залы в конце 2020 года, но обстоятельства сложились так, что он вышел на онлайн-платформах. С 2 января он доступен на сервисах "КиноПоиск" и "Окко".

Сюжет строится вокруг влюбленной пары, которая планирует провести Рождество у родителей. Загвоздка в том, что влюбленные — девушки и родители не знают об их отношениях. Девушка, в доме которой они планируют провести праздник, умоляет свою подругу повременить с признаниями, а пока просто притвориться для родителей обычными подругами. В главных ролях играют очень красивые Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис, на которых было бы приятно смотреть просто так, но и сам фильм заслуживает внимания. В нем есть все, с чем выросший человек сталкивается в дни таких семейных праздников, как Рождество и Новый год, когда все призраки прошлого, настоящего и будущего как будто собираются вместе. Но поскольку это рождественская комедия — можно быть уверенными, что в конце все помирятся и все закончится хорошо.

"Николь" ("Ноэль") (2019)



фото: films.ru

Эта история тоже строится на семейной драме — драме семьи Санта Клауса. Старый Санта умирает, у него остается двое взрослых детей — дочь Николь (Ноэль) и сын Ник. Ник становится наследником империи и продолжателем миссии Рождества, только он не уверен, что готов ко всей этой ответственности. В один прекрасный день он просто исчезает, а Николь остается расхлебывать все это самостоятельно, отправившись в современную Америку.

"Пара на праздники" (2020)



фото: kino-teatr.ru

У главных героев — Слоан и Джексона — нет ничего общего, кроме того, что они оба одиноки, любят праздники и вечеринки, но им не с кем их посещать. Однажды после очередного провального Рождества они знакомятся в очереди в магазине и решают стать «друзьями по праздникам». После этого они сталкиваются на День святого Валентина, когда Джексон выручает Слоан в сложной ситуации. Зрителю весь фильм предстоит гадать, будут главные герои вместе или нет.

"Рождество на двоих" (2019)



фото: tass.ru

Роль главной героини играет Кхалиси Бурерожденная, в смысле — Эмилия Кларк. И если вам нравится природное обаяние этой актрисы и то, как она умеет улыбаться, вам точно понравится фильм. Кейт (Эмилия Кларк) мечтает стать артисткой и петь в мюзиклах, но пока работает помощницей в магазине, который круглый год продает рождественские игрушки. Однажды она встречает загадочного парня по имени Том, который не пользуется телефоном, ездит на велосипеде и часто куда-то пропадает. Том поможет Кейт обрести гармонию с самой собой и по-другому смотреть на окружающий мир. И все это под бесконечный саундтрек из песен Джорджа Майкла.

"Человек, который изобрел Рождество"/"Необыкновенная история на Рождество" (2017)



фото: kino-teatr.ru

Молодой и неудачливый писатель Чарльз Диккенс страдает от нищеты и невостребованности. Его книги никто не замечает, издатели отказываются от сотрудничества. Он решает рискнуть и на собственные оставшиеся деньги написать и издать последний роман — так возникает «Рождественская песнь».

Этот чудесный, полный английского юмора и отличных актерских работ фильм почему-то прошел абсолютно незамеченным широким зрителем. Если вы хотите погрузиться в атмосферу рождественского чуда — это, пожалуй, лучший вариант.