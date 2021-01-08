«Дорогая, я ухожу к другому». Звезды, которые ушли из традиционного брака к мужчинам

Источник материала: Tut.by

В любых браках нередки случаи, когда один из партнеров уходит к кому-то другому. Но ситуация, когда муж решает уйти из традиционного брака к другому мужчине, встречается не так часто. Сегодня вспоминаем звездных мужчин, которые именно так и поступили.

Кэри Грант

Икона Голливуда, актер, которого Американский институт киноискусства поместил на вторую строчку рейтинга величайших актеров Голливуда после Хамфри Богарта, был женат пять раз. Среди его жен были актрисы, миллионерши и светские знаменитости. Среди многочисленных любовниц — Софи Лорен. Последней женой Гранта стала его юная ассистентка, на которой он женился в 77 лет.

Но несмотря на очевидную страсть к женщинам, в Голливуде не утихали разговоры о бисексуальности актера. Считается, что самые долгие отношения Гранта связывали с актером Рэндольфом Скоттом, и отношения эти пережили не один брак и роман с женщинами. Официально их связь признания никогда не получила. «У меня нет планов писать собственную автобиографию, я оставляю эту работу другим. Уверен, они смогут сделать из меня гомосексуалиста, нацистского шпиона или ещё кого-нибудь», — сказал Грант в одном из своих интервью.

Элтон Джон

Культовый музыкант, кавалер ордена Британской империи, рыцарь. В середине 70-х в интервью журналу Rolling Stone Элтон Джон признался в своей бисексуальности, боясь рассказать всю правду о гомосексуальности, чтобы не распугать поклонников. В 1984 году он даже женился на Ренате Боэль, устроив пышную свадьбу. Этот брак распался через четыре года. После развода он признался в своей гомосексуальности, сделал публичными свои отношения с партнером Дэвидом Фернишем — они официально поженились лишь в 2014 году, воспитывают двоих детей.

Рики Мартин

Рики Мартин — один из главных популяризаторов латиноамериканской музыки для всего мира и один из самых желанных мужчин в период расцвета своей карьеры. Певец дважды попадал в рейтинги самых красивых мужчин мира — в 2000 и 2006 годах.

Мартин состоял в длительных отношениях с телеведущей Ребеккой де Альбой. После разрыва девушка рассказывала, что искренне любила его и что их роман — лучшее, что было в ее жизни. Публичное заявление о гомосексуальности певца появилось в 2010 году на его официальном сайте, что все сочли шуткой. Однако это оказалось правдой, певец сделал публичными свои отношения с биржевым брокером Карлосом Абеллом с которым они, впрочем, расстались в 2014 году. На данный момент Рикки Мартин состоит в официальном браке с художником Джваном Йосефом. У пары четверо детей.

Алан Каминг

Американский актер и активист шотландского происхождения известен своими работами в трилогии «Дети шпионов», «Людях Икс» и сериале «Хорошая жена». В начале карьеры Каминг состоял в отношениях с актрисой Саффрон Берроуз, затем 8 лет был женат на однокурснице Хиллари Лион, после развода с которой публично признался в своей бисексуальности. Через 10 лет после развода он вступил в официальный брак со своим партнером Грантом Шаффером. На данный момент они счастливо женаты и живут в Нью-Йорке с двумя собаками. Алан Каминг активист ЛГБТ-сообщества и принимает участие в деятельности различных правозащитных организаций.