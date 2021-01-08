Как делают знаменитую рогачевскую сгущенку – видео с конвейера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рогачевский комбинат выпускает знаменитую на весь бывший Советский Союз сгущенку. Чтобы превратить молоко в сгущенку, нужно четыре-пять часов.

Около 60% рогачевской сгущенки уходит на экспорт в Россию. Немало лакомства импортирует и Украина. Корреспонденты Sputnik удивились - неужели у соседей нет своей сгущенки? На заводе ответили убежденно: своя сгущенка у них есть, а Рогачевской - нет.

"Только один Рогачев делает ГОСТ!" - не без гордости говорит генеральный директор предприятия Иван Калупахо.

В чем отличие аналогов от настоящей рогачевской сгущенки? На заводе рассказали и о субъективных критериях - она имеет более бархатистый вкус. И об объективных показателях - в продукте нет ни капли растительных масел.

В свое время комбинат даже отказался от производства майонеза. В состав майонеза входят яйца и растительное масло. В Рогачеве решили, что ни капли растительных масел на комбинат не поступит, чтобы у покупателей и проверяющих даже не было шанса усомниться в честности производителя.

Рогачевская сгущенка уезжает даже в США. В среднем туда отправляется сорок тонн сгущенки в месяц! Интересуются сгущенкой и в ОАЭ – к концу года туда может уехать уже миллионная банка.

Есть и желающие подделать легендарную сгущенку. Только на российском рынке заведено несколько уголовных дела за "фальсификацию". Но хоть мошенники изготавливают банку, похожую на знаменитую рогачевскую, на комбинате рассказывают, как покупатель может разоблачить подделку. Как – смотрите на видео Sputnik.

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