Источник материала: Хартия'97

Александр Невзоров: Лукашенко придется примерить полосатую шапочку, кандалы, а потом и стенку 8.01.2021, 8:59

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Александр Невзоров

Освободившаяся от власти придурковатого правителя Беларусь скоро начнет подниматься.

Известный российский публицист Александр Невзоров прокомментировал в «Невзоровских средах» на «Эхе Москвы» появление в Сети аудиозаписи, на которой экс-председатель КГБ Вадим Зайцев обсуждает с подчиненными подготовку убийства Павла Шеремета и других оппонентов режима Лукашенко:

— У нас довольно много важных тем. И первую тему я бы начал так. Вот знаете, если кто-то регулярно в доме писает в лифте, то надо искать не мифического хулигана, а надо искать жильца, который страдает недержанием. И, вероятно, по этой причине, когда чья-то заботливая рука под елочку Лукашенко положила пленку с обвинением, что именно он отдал команду убивать бедного Пашу Шеремета, то ни у кого ни возникло сомнений, что действительно, да, это Лукашенко, потому что Лукашенко недержание злобы, энурез уголовщины и самых диких наклонностей демонстрирует постоянно. И в эпоху активного протеста в Минске он явно радовался появлению каждого очередного трупа в результате столкновений. Вот я не знаю, разъезжал ли Лукашенко ночью по Минску, по тайным моргам, где хранятся тела убитых в уличных столкновениях и кусал ли он там эти трупы. Если пленочка такого содержания появится, то я, честно говоря, удивлен не буду.

И, как выяснилось и полностью подтвердилось, Александр Григорьевич, что называется, любит это дело. Ему это, что называется, просто очень нравится. У него, вероятно, такое хобби. Кого-то штырит макраме, кто-то с песнями ест «человечину» из церковной чаши и от этого тащится, кто-то коллекционирует часы, а вот Лукашенко явно нравится убивать.

Вот указанием прямым, что это скорее медицинская история, а не политическая, служит эта поразительная наивность Лукашенко, который еще живет в совковом мире XX века. Он уверен, что в XXI веке что-то можно скрыть, что-то можно сделать незаметно. А действительно, все почти наши знакомые тираны, деспоты и диктаторы, они все живут в середине XX века, когда можно было утаить часть своих преступлений просто за счет сложности техники. И не всегда у самых преданных вассалов, которые обычно делают эти записи, была возможность зафиксировать проделки своего господина.

А теперь это очень легко. Теперь эта фиксация доступна даже полному техническому идиоту. Это не мешает сегодняшним слугам лебезить, любить господина, клясться ему в верности и даже, более того, иметь с ним общий страх – это то, что сближает сильней всего. Сейчас господ любят, искреннейшим образом вылизывают сапоги, но кнопочку Rec всегда нажимают, даже если запись зафиксирует только скрип языка по вылизываемым ботинкам.

То есть понятно, что политический мир сейчас набит записями любого типа, потому что каждый из этих воротил судеб миллионов людей, он действительно обречен на очень большой штат прихлебателей. Я надеюсь, что 21-й год познакомит нас с записями распоряжений касательно минских протестников.

Теперь понятно, почему Лукашенко так маниакально держится за власть. Он понимает, что в ту секунду, кода он лишается президентской неуязвимости, ему тут же придется примерить полосатую шапочку, кандалы, а потом придется примерить стенку, а вот к стенке он совершенно, категорически не хочет, хотя, в общем, наработал. И, наверное, 21-й год для него будет годом величайшего разочарования. Самым горьким для него будет предательство ОМОНа, а это обязательно наступит.

Лукашенко, он все-таки картофелевод, он обязан был бы понять, что чем больше картофеля закопаешь, тем больше его будет на следующий год. То есть прогрессия роста диссидентов и протестников здесь неминуема. Причем заметь, он, что называется, конченный дурак, потому что именно в ту секунду, когда его сажают за лапу на серьезном преступлении, он вдруг влезает в эфир и начинает публично заявлять, что с Владимиром Путиным он одна команда, что они намертво собраны в одну команду. И здесь, я подозреваю, ключевое слово «намертво» и «одна команда». С учетом еще живого и, в общем, откровенно пульсирующего скандала с Навальным заявление Лукашенко о «намертво», «одна команда» звучит, я бы сказал, весьма и весьма двусмысленно.

С Беларусью все понятно, там настолько храбрый, настолько способный к самоорганизации народ, как они это доказали минскими шествиями, что еще китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая эту самоорганизацию и наблюдая, как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься.

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