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Медики обнаружили продукты, способные быстро восстановить легкие

08.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики обнаружили продукты, способные быстро восстановить легкие

  • 8.01.2021, 8:45
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Медики обнаружили продукты, способные быстро восстановить легкие

Специалисты провели исследование с участием 650 человек.

Помидоры и некоторые фрукты способны восстановить функцию легких у людей, которые бросили курить.

Об этом сообщили ученые из Школы общественного здравоохранения им. Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, пишет lenta.ua.

Ученые выяснили, что в помидорах и яблоках содержатся вещества, которые помогают восстановить клетки легких, поврежденные в результате курения. Более того, при включении в рацион данных продуктов значительно замедлялось ухудшение функции органа как у людей, которые бросили вредную привычку, так и у тех, кто никогда ее не имел.

Специалисты провели исследование, в котором сравнили результаты функционального теста легких 650 человек из разных стран до соблюдения диеты и спустя 10 лет. Измерение объема вдыхаемого воздуха показало, что у бывших курильщиков, которые увеличили долю помидоров и яблок в меню, снижение функции органа за этот период замедлялось на 80 миллилитров. Соответствующий отчет был опубликован в журнале European Respiratory Journal.

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Специалисты провели исследование с участием 650 человек.
 
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