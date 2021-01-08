Заметили, насколько популярен сейчас стендап? Вот главные столичные площадки, где он проходит

Источник материала: Tut.by

Отходить от потрясений 2020 года лучше всего с юмором. Можно, например, устроить рейд по столичным клубам, где часто проходят стендап-вечеринки. AFISHA.TUT.BY подобрала площадки, на которых выступают белорусские комики — бесплатно или за деньги.

В столице есть несколько клубов, где стендап-вечеринки проходят не раз в год, а с более завидной периодичностью. Конечно, флагман в среде белорусской комедии — это StandUp Comedy Hall, первый в Беларуси стендап-клуб. Расскажем о нем и о других площадках — о них вы, возможно, вообще никогда не слышали.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В середине 2019 года белорусский стендап обзавелся собственным домом. Команда стендап-клуба во главе с Дмитрием Нарышкиным, во-первых, собрала в одном месте сильных белорусских комиков, а, во-вторых, за год сделала местный стендап видимым. Теперь получить комедию можно не только от заезжих российских комиков, но и от своих, причем чуть ли не ежедневно. Резиденты клуба — комики Степан Манкевич, Виталий Петрашко, Женя Буракевич, Егор Свирский и другие.

На площадке проходят серии стендап-концертов в разных форматах: это «Главная вечеринка», где собирают лучшие шутки, «Разгоны», на которых комики с ходу «разгоняют» определенные темы, иногда — со специально приглашенным гостем, женские шоу «Чего хотят женщины?» и Ladies Night Show, эпатажное комедийное шоу Tinder Ultimate, бесплатные вечеринки «Закрытый микрофон», на которых комики обкатывают новый материал. Если что-то приглянулось, вас ждут на Куйбышева, 45 рядом с «Песочницей».



Фото: vk.com/public158374537

Регги-бар «Жеваный крот» каждый вторник проводит стендап-вечеринки, что неожиданно — на английском языке. Приходите подтянуть свои знания или, может, даже выступить.

По пятницам у ребят проходит «Открытый микрофон», где могут выступить не только все желающие из начинающих, но и опытные комики из Минска и регионов. На оба еженедельных мероприятия вход свободный.

Когда: каждые вторник и пятница

Где: ул. Зыбицкая, 6



Фото: vk.com/standupvcube

В баре «Куба» любители стендап-комедии собираются каждую пятницу в 21.00. Вечеринки тут проходят в домашнем стиле, к открытому микрофону выходят все желающие (только нужно заранее зарегистрироваться). Шутят на публику комики со всей Беларуси, и не только новички, но и опытные стендаперы.

Вход на комедийные вечеринки в «Кубе» бесплатный, можно оставить донат. Если не считать концерты крупных артистов: иногда тут бывают интересные привозы, например, 2 января в баре с сольным стендап-концертом выступил комик Паша Залуцкий.

Когда: каждую пятницу

Где: ул. Мележа 5/1



Фото: vk.com/openmic.standup

Каждую среду в 20.00 в небольшом баре-кальянной на Зыбицкой проводят вечеринки в формате «Открытый микрофон»: на концертах опытные и начинающие стендап-комики из Минска проверяют новые шутки и приколы, а иногда презентуют зрителям уже обкатанный материал — неплохой вариант отметить середину недели.

Весь декабрь комедийные тусовки проходили, как часы — по средам, но иногда концерты проводятся и по субботам, так что перед походом проверяйте афишу. Вход на стендап-вечеринки в баре DIY традиционно свободный.

Когда: каждую среду

Где: ул. Зыбицкая, 6



Фото: relax.by

Вечера стендап-комедии проходят и в кальянной «Перец Lounge» по адресу Тимирязева, 46А. Формат встреч очень понятен: начиная с 20.00, комики просто рассказывают свои шутки. В числе участников — Женя Буракевич, Миша Ильин, Катя Ефимова, Саша Пашкевич, Дима Зубович, Павел Родевич, Игорь Раткевич и другие комики.

Встречи в кальянной проводят с завидной частотой: только за декабрь в «Перце» прошли более 10 концертов. Если на вечеринку нет фиксированной цены билета, обычно за вход просят любую белорусскую купюру на ваше усмотрение.

Когда: каждые вторник, четверг и субботу

Где: ул. Тимирязева, 46А



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Может показаться, что в плане стендапа Зыбицкая — одна из главных улиц для фанатов жанра. Возможно, так и есть. Возле DIY и «Крота» находится тики-бар «На пляже», где тоже любят стендап. Каждый понедельник в 20.00 тут проводятся «Открытые микрофоны»: любой желающий может пройти регистрацию и выступить как комик. Организаторы обещают «максимально теплую и расслабленную обстановку». А вход тем временем свободный.

Стендап-вечеринки проходили тут весь ноябрь и декабрь. Расписания концертов на январь пока еще нет: сообщим, когда оно появится.

Когда: каждый понедельник

Где: ул. Зыбицкая, 6



Фото: vk.com/rzhavydzed

По средам в 20.00 хоррор-бар «Ржавы дзед» приглашает поклонников комедии на разгонное стендап-шоу. «Юмор творится здесь и сейчас — никакой постановы!» — уверяют организаторы, намекая, что все, что происходит на сцене, — импровизация.

Главная цель комиков — набросать как можно больше смешных шуток и идей на темы, которые они прямо на сцене получают от зрителей либо услышали где-то за ее пределами. А время от времени можно попасть на проверенные временем и стендап-шоу или выступления приглашенных комиков. Кстати, вход свободный.

Когда: каждую среду

Где: ул. Кальварийская, 18



Фото: koko.by

Каждое воскресенье в новом для столицы баре Grizzly Pub проходит стендап-концерт в формате money-mic — это значит, комики соревнуются за денежный приз, то есть у них как минимум есть мотивация шутить смешно. А победителей определяют зрители.

Сбор гостей — с 20.00. Попасть на вечеринку можно по чек-бару на два напитка: получается, за вход вы ничего не платите, но обязательно покупаете себе что-то из барной карты заведения.

Когда: каждое воскресенье

Где: ул. Немига, 5

«Койот» и еще несколько площадок



Фото: TUT.BY

Одним из эпицентров столичного стендапа до появления в Минске StandUp Comedy Hall был как раз культовый бар «Койот» на проспекте Независимости, 117А. Каждое воскресенье там собирались комики, чтобы провести «Большой белорусский стендап». Сейчас в афише бара можно найти шоу диджеев и кавер-бэндов, а вот стендапа в ней пока что нет.

Иногда стендап-концерты проходят в ресторане «Публика» на Победителей, 21, но пока что новые концерты не анонсированы. Получить комедию время от времени можно в новом баре Red Head на Интернациональной, 25А. В ноябре по вторникам встречи комиков проходили в лаунж-баре «The Дым» , пока что афиши заведения молчат.