Взгляните на самые заметные новые заведения Минска и цены там

Источник материала:
Tut.by
Большие выходные — хорошее время, чтобы провести время вне дома, согласны? Если вас интересует, что же нового из заведений открылось в Минске в прошлом месяце, рассказываем: активно расширялись популярные сети фастфуда, на центральном проспекте запустилась кофейня от успешных брестских бизнесменов, а еще в городе нашлось место нескольким кофейням, локальному бару и маленькому рок-проекту. Самые заметные новинки декабря — в постоянной рубрике . «Новые заведения»
Если знаете, что Минске открылось новое заведение, напишите на afisha@tutby.com или в
с пометкой «новое заведение», чтобы мы могли рассказать о нем читателям Telegram
Бар «Рок-н-ролльщик» Некоторые позиции из меню
сэндвич с говядиной и bbq — 11 рублей
сэндвич с цыпленком — 10 рублей
сэндвич с пепперони — 9 рублей
сэндвич с лососем — 11 рублей
сырный сэндвич — 8 рублей
Адрес: ул. Интернациональная, 13 Время работы: с воскресенья по четверг — с 12.00 до 00.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 03.00
Подробности Кофейня Paragraph
Некоторые позиции из меню
эспрессо — 3 рубля, американо — 3,5 рубля
капучино — 4 рубля, латте — 4,5 рубля
классический круассан — 2,5 рубля, с нутеллой — 3,5 рубля
чизкейк — 5 рублей, арахисовый чизкейк — 5,5 рубля
круассан с красной рыбой — 5,5 рубля, сырники — 6 рублей
киш со шпинатом и брынзой — 5,5 рубля
Адрес: пр-т Независимости, 37 Время работы: пн-пт с 7.30 до 23.00, в сб и вс с 10.00 до 23.00
Подробности AjiA food&wine
Некоторые позиции из меню
роллы филадельфия (315 г) — 12 рублей
роллы с тунцом и креветкой (215 г) — 18 рублей
салат со свининой (230 г) — 14,5 рубля
салат с морепродуктами (280 г) — 28 рублей
сашими лосось (60 г) — 10,8 рубля
сашими угорь (60 г) — 17,9 рубля
кимчи (110 г) — 5,2 рубля
Адрес: ул. Фрунзе, 7 Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00 Две «Хинкальни»
Некоторые позиции из меню
хинкали с сыром или мясом (или с мясом и зеленью) — 1 рубль
хачапури по-аджарски — 7,7 рубля; хачапури по-мегрельски — 7,3 рубля
суп харчо — 6,5 рубля; суп чихиртма — 6 рублей
люля-кебаб — 9,5 рубля; шашлык из свинины — 9 рублей
шампиньоны, запеченные в кеци, — 5,9 рубля; скумбрия на гриле — 9 рублей
Адрес: пр-т Партизанский, 150а // пр-т Дзержинского, 123 Время работы: с 10.00 до 22.00 // с 12.00 до 23.00
Подробности Кофейня Americano
Некоторые позиции из меню
эспрессо — 3 рубля, американо — 3,5 рубля
капучино — 3,5, латте — 4 рубля
круассан с карамелью / миндалем — 3,5 рубля
сырники из рикотты — 6 рублей
вафля со сгущенкой и соленым арахисом — 6 рублей
вафля со свеклой, брынзой, шпинатом и кедровыми орешками — 8 рублей
скрэмбл с колбасками, зеленью, фасолью — 8 рублей
Адрес: ул. Интернациональная, 5 Время работы: с 9.00 до 22.00 ежедневно Local Pub
Некоторые позиции из меню
сырный хворост (180 г) — 6,1 рублей
гренки с сыром (400 г) — 6,9 рублей
колбаски по-домашнему (370 г) — 12 рублей
язык на гриле (445 г) — 18,9 рубля
шашлык на гриле (648 г) — 23 рубля
Адрес: ул. П. Бровки, 12 Время работы: с понедельника по четверг с 10.00 до 23.00, с пятницы по воскресенье с 12.00 до 04.00 Burger king
Некоторые позиции из меню
гамбургер — 1,8 рубля; грильбургер — 1,9 рубля
биг кинг — 5 рублей, двойной биг кинг — 7,5 рубля
воппер — 6,3 рубля, воппер с сыром — 6,7 рубля
картофель деревенский — 3,2 рубля, кинг фри L — 3, 4 рубля
Адрес: ул. Кольцевая, 4 Время работы зала — с 8.00 до 23.00, драйва — с 5.00 до 2.00 Кофейня Varka
Некоторые позиции из меню
американо — 2,5 рубля, эспрессо — 3 рубля
капучино — 3,3 рубля, латте — 3,7 рубля
имбирный чай — 5 рублей
круассан классический — 3 рубля, эклеры — 3−3,5 рубля
наполеон — 4,5 рубля, медовик — 4,3 рубля
Адрес: ул. Ефросиньи Полоцкой, 5 Время работы: пн-пт с 7.30 до 22.00, сб-вс с 9.00 до 23.00 Сразу три KFC — на Петровщине, в ТЦ Outleto и «Квадро»
Фото: предоставлено KFC Некоторые позиции из меню
чизбургер — 2,95 рубля, хот-дог — 2,5 рубля
стрипсы, 3 шт. — 4,7 рубля, 6 шт. — 7,2 рубля
картофель фри маленький — 2,2 рубля, стандарт — 3 рубля
пита — 6,4 рубля, твистер — 6,1 рубля
баскет «Дуэт» со стрипсами — 15,4 рубля
Адреса: пр-т Дзержинского, 94 / пр-т Жукова, 44 / ул. Налибокская, 36. Время работы: с 8.00 до 23.00 / с 9.00 до 23.00 / с 9.00 до 23.00
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Минск
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Если вас интересует, что же нового из заведений открылось в Минске под конец года, рассказываем: активно расширялись популярные сети фастфуда, на центральном...