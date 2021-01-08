Взгляните на самые заметные новые заведения Минска и цены там

Источник материала: Tut.by

Большие выходные — хорошее время, чтобы провести время вне дома, согласны? Если вас интересует, что же нового из заведений открылось в Минске в прошлом месяце, рассказываем: активно расширялись популярные сети фастфуда, на центральном проспекте запустилась кофейня от успешных брестских бизнесменов, а еще в городе нашлось место нескольким кофейням, локальному бару и маленькому рок-проекту. Самые заметные новинки декабря — в постоянной рубрике «Новые заведения» .

Если знаете, что Минске открылось новое заведение, напишите на afisha@tutby.com или в Telegram с пометкой «новое заведение», чтобы мы могли рассказать о нем читателям

Бар «Рок-н-ролльщик»























Некоторые позиции из меню

сэндвич с говядиной и bbq — 11 рублей

сэндвич с цыпленком — 10 рублей

сэндвич с пепперони — 9 рублей

сэндвич с лососем — 11 рублей

сырный сэндвич — 8 рублей

Адрес: ул. Интернациональная, 13

Время работы: с воскресенья по четверг — с 12.00 до 00.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 03.00 Подробности

Кофейня Paragraph























Некоторые позиции из меню

эспрессо — 3 рубля, американо — 3,5 рубля

капучино — 4 рубля, латте — 4,5 рубля

классический круассан — 2,5 рубля, с нутеллой — 3,5 рубля

чизкейк — 5 рублей, арахисовый чизкейк — 5,5 рубля

круассан с красной рыбой — 5,5 рубля, сырники — 6 рублей

киш со шпинатом и брынзой — 5,5 рубля

Адрес: пр-т Независимости, 37

Время работы: пн-пт с 7.30 до 23.00, в сб и вс с 10.00 до 23.00 Подробности

AjiA food&wine















Некоторые позиции из меню

роллы филадельфия (315 г) — 12 рублей

роллы с тунцом и креветкой (215 г) — 18 рублей

салат со свининой (230 г) — 14,5 рубля

салат с морепродуктами (280 г) — 28 рублей

сашими лосось (60 г) — 10,8 рубля

сашими угорь (60 г) — 17,9 рубля

кимчи (110 г) — 5,2 рубля

Адрес: ул. Фрунзе, 7

Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

Две «Хинкальни»























Некоторые позиции из меню

хинкали с сыром или мясом (или с мясом и зеленью) — 1 рубль

хачапури по-аджарски — 7,7 рубля; хачапури по-мегрельски — 7,3 рубля

суп харчо — 6,5 рубля; суп чихиртма — 6 рублей

люля-кебаб — 9,5 рубля; шашлык из свинины — 9 рублей

шампиньоны, запеченные в кеци, — 5,9 рубля; скумбрия на гриле — 9 рублей

Адрес: пр-т Партизанский, 150а // пр-т Дзержинского, 123

Время работы: с 10.00 до 22.00 // с 12.00 до 23.00 Подробности

Кофейня Americano























Некоторые позиции из меню

эспрессо — 3 рубля, американо — 3,5 рубля

капучино — 3,5, латте — 4 рубля

круассан с карамелью / миндалем — 3,5 рубля

сырники из рикотты — 6 рублей

вафля со сгущенкой и соленым арахисом — 6 рублей

вафля со свеклой, брынзой, шпинатом и кедровыми орешками — 8 рублей

скрэмбл с колбасками, зеленью, фасолью — 8 рублей

Адрес: ул. Интернациональная, 5

Время работы: с 9.00 до 22.00 ежедневно

Local Pub

Некоторые позиции из меню

сырный хворост (180 г) — 6,1 рублей

гренки с сыром (400 г) — 6,9 рублей

колбаски по-домашнему (370 г) — 12 рублей

язык на гриле (445 г) — 18,9 рубля

шашлык на гриле (648 г) — 23 рубля

Адрес: ул. П. Бровки, 12

Время работы: с понедельника по четверг с 10.00 до 23.00, с пятницы по воскресенье с 12.00 до 04.00

Burger king























Некоторые позиции из меню

гамбургер — 1,8 рубля; грильбургер — 1,9 рубля

биг кинг — 5 рублей, двойной биг кинг — 7,5 рубля

воппер — 6,3 рубля, воппер с сыром — 6,7 рубля

картофель деревенский — 3,2 рубля, кинг фри L — 3, 4 рубля

Адрес: ул. Кольцевая, 4

Время работы зала — с 8.00 до 23.00, драйва — с 5.00 до 2.00

Кофейня Varka























Некоторые позиции из меню

американо — 2,5 рубля, эспрессо — 3 рубля

капучино — 3,3 рубля, латте — 3,7 рубля

имбирный чай — 5 рублей

круассан классический — 3 рубля, эклеры — 3−3,5 рубля

наполеон — 4,5 рубля, медовик — 4,3 рубля

Адрес: ул. Ефросиньи Полоцкой, 5

Время работы: пн-пт с 7.30 до 22.00, сб-вс с 9.00 до 23.00

Сразу три KFC — на Петровщине, в ТЦ Outleto и «Квадро»



Фото: предоставлено KFC

Некоторые позиции из меню

чизбургер — 2,95 рубля, хот-дог — 2,5 рубля

стрипсы, 3 шт. — 4,7 рубля, 6 шт. — 7,2 рубля

картофель фри маленький — 2,2 рубля, стандарт — 3 рубля

пита — 6,4 рубля, твистер — 6,1 рубля

баскет «Дуэт» со стрипсами — 15,4 рубля

Адреса: пр-т Дзержинского, 94 / пр-т Жукова, 44 / ул. Налибокская, 36.

Время работы: с 8.00 до 23.00 / с 9.00 до 23.00 / с 9.00 до 23.00