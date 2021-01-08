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В Витебске к православному Рождеству распустилась верба

08.01.2021 09:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске к православному Рождеству распустилась верба. «Котики», как называют в народе почки этого дерева, фотокорреспондент «Народных новостей Витебска» заметил на одной из улиц в частном секторе.


Фото: Игорь Матвеев

Обычно верба цветет в марте-апреле, еще до появления листьев. К раннему цветению в этом году, вероятно, привела довольно теплая зима.
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В Витебске к православному Рождеству распустилась верба. «Котики», как называют в народе почки этого дерева, фотокорреспондент «Народных новостей Витебска»...
 
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