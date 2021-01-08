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Самое время колядовать: приметы дня

08.01.2021 09:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Собор Пресвятой Богородицы; кого нынче надо посещать, о заветном снежке и о рациональной Венере.



На следующий день после Рождества отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Христиане почитают Матерь Иисуса Христа - Пресвятую Богородицу Марию. В народе этот праздник называли просто: Богородицы. Считалось, что этот праздник для женщин важнее, чем Рождество, поскольку связан с Матерью Божией. В народе верили: если беременная женщина или ее муж, даже в случае крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них родится ребенок с физическими недостатками. 

На Богородицу начинали колядовать и женские ватаги. Люди посещали баб-повитух, которые принимали роды, причащая их ужином, а также устраивали обеды и панихиды по умершим (вроде бы ночью все покойники сходятся в храм и им правят службу покойные священники). В некоторых районах Галичины до восхода солнца зажигали во дворе дидуха, перепрыгивали через огонь и перегоняли через него домашних животных, поскольку ночью «должны гулять ведьмы».

Примечали: если сегодня сильный мороз и падает малый снежок - к урожаю хлеба, здоровья людей и животных; когда же тепло и без снега - к неурожайному году и болезням.

Астрологи говорят, что сеодня 25-ый лунный день. Луна в Скорпионе. Меркурий перейдет в Весы, а Венера - в знак Козерога. Деловая и социальная коммуникация будет меняться до 16 января. Энергетика дня пассивная и созерцательная. Никаких новых дел! Сегодня лучше отдыхать. Нежелательно также брать на себя ответственность, давать кому-то категоричные оценки, выступать с резкими суждениями. Во второй половине дня возникнет непреодолимое желание выдать желаемое за действительное, идеализировать прошлое, а еще можно подвергнуться обманчивым фантазиям. Наиболее уязвимая часть тела - уши, а наиболее интересные новости сегодня ожидают тех, кто родился в третьей декаде января. До конца текущего месяца стоит не наделать ошибок - потом придется долго «расхлебывать».
 
 
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Сегодня Собор Пресвятой Богородицы; кого нынче надо посещать, о заветном снежке и о рациональной Венере.
 
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