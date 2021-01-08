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Стоимость биткоина 7 января трижды обновила исторический максимум
Источник материала: Партизан
Очередные торги на криптовалютной бирже закончились новым рекордом биткоина, третьим за четверг. Всего же ценность цифрового финансового рынка достигла 1 триллиона долларов, сообщает сайт CoinDesk.
Преодолев в прошлом декабре стоимость в 36, а затем 37 тысяч долларов, биткоин по результатам торгов преодолел отметку в 38 008 долларов, затем в 39 185 долларов, и остановился на данный момент на 40 146 долларов.
Ранее эксперты отмечали, что в январе-марте биткоин будет расти в цене, но не ожидали, что он превзойдет их прогнозы. Новый рекорд ожидался не раньше лета.
Стремительный рост связан с ослаблением американской валюты. Еще один фактор – широкая поддержка криптовалюты инвесторами, среди которых крупные игроки на финансовых рынках.
"Основное большинство участников рынка выбрало выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", - пояснил
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Очередные торги на криптовалютной бирже закончились новым рекордом биткоина, третьим за четверг. Всего же ценность цифрового финансового рынка достигла 1...
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