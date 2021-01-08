Стоимость биткоина 7 января трижды обновила исторический максимум









Преодолев в прошлом декабре стоимость в 36, а затем 37 тысяч долларов, биткоин по результатам торгов преодолел отметку в 38 008 долларов, затем в 39 185 долларов, и остановился на данный момент на 40 146 долларов.





Ранее эксперты отмечали, что в январе-марте биткоин будет расти в цене, но не ожидали, что он превзойдет их прогнозы. Новый рекорд ожидался не раньше лета.





Стремительный рост связан с ослаблением американской валюты . Еще один фактор – широкая поддержка криптовалюты инвесторами, среди которых крупные игроки на финансовых рынках.





РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. "Основное большинство участников рынка выбрало выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", - пояснилдиректор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.



