Жители Центрального района Минска написали письмо Фазелю: «Мировой хоккей не должен поддерживать диктатуру»





«Открытое письмо президенту ИИХФ Рене Фазелю.





Мы, белорусы, жители Центрального района города Минска, обращаемся к Вам, как мирные граждане Республики Беларусь. Среди нас есть как спортсмены, так и врачи, учителя, программисты, научные сотрудники, мы разных профессий, нас много. В нашем районе построены ледовые дворцы, а именно «Минск-арена». Наши дома находятся в непосредственной близости от того места, где Вы планируете провести ЧМ по хоккею. Каждый вечер, начиная со дня выборов президента Республики Беларусь в Центральном районе, как и в других районах города Минска, происходят задержания мирных жителей сотрудниками спецподразделений с оружием в масках. Нам и нашим родственникам при задержании не предъявляют удостоверения сотрудники милиции, не представляются, угрожают оружием, избивают, похищают и увозят в неизвестном направлении. Сотрудники милиции в масках приезжают на детские площадки, пугают наших детей, в один такой приезд милиционер брызнул маленькой девочке в глаза слезоточивым газом и чуть не сбил на служебном автомобиле коляску с другим ребенком.





В другой раз во дворе нашего дома сотрудники ОМОНа задержали мужчин, которые находились вместе со своими детьми около подъезда своего дома. Двух маленьких девочек 6 и 8 лет вместе с их отцом посадили в тонированные автобусы, без предъявлении документов, обвинений и объяснения причин похитили. И самое чудовищное, был задержан там же еще один мужчина, который был с восьмимесячным ребенком в коляске, коляску с ребенком сотрудники спецподразделения оставили на улице без родителя, в декабре месяце вечером.





Ни один детский праздник теперь не проходит без налета людей в масках с оружием. Наши дети напуганы, теперь из-за режима в нашей стране образ защитника, превратился в карателя.





Задержания происходят каждый день, в каждом дворе Центрального района дежурит ОМОН с оружием, нас, мирных жителей сотрудники милиции избивают, насилуют в изоляторах, над нами издеваются, пытают, угрожают, изымают наше имущество, незаконно без оснований удерживают в тюрьмах. Каждый день в тюрьмах Беларуси пытают людей, это происходит и в сейчас, когда Вы читаете это письмо.





На данный момент, с августа 2020 года, по январь 2021 года на мирных митингах в Беларуси было задержано более 30000 человек, на данный момент в тюрьмах находятся 169 человек политических заключенных.





В нашей светлой Беларуси – геноцид, репрессии, нарушение прав человека и правовой дефолт. Последние полгода вся наша страна захлебывается слезами, нам больно и страшно.





Мы честные люди, мы мирные люди, мы граж не Республики Беларусь из-за сложившейся политической ситуации в нашей стране, мы против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси. Мировой хоккей не должен поддерживать диктатуру. Профессиональный спорт должен способствовать развитию благородных качеств человека, а не преступлениям против человечества.





Уважаемый Ренне Фазель и Совет Международной федерации хоккея, мы призываем Вас не спонсировать режим. На прибыль от чемпионата мира нас продолжат насиловать, пытать и убивать. Мы просим Вас проявить солидарность с народом Беларуси. Именно от Вашего решения будет зависеть поддерживает ли международный хоккей и Вы лично насилие и геноцид. Так или иначе режим не вечен и именно сейчас Вы собственноручно вписываете своё имя в историю нашей страны.





Жители Центрального района города Минска. Белорусы», – говорится в письме.





Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск , чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Александру Лукашенко.





28 декабря ФХБ заявила, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.