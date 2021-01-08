|
Литва хочет привлечь США к решению белорусского вопроса
Источник материала: Навiны
По словам главного советника президента Литвы по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Джо Байдена работают и над белорусским вопросом.
Основной целью этой деятельности является возвращение США к таким темам, как «Восточное партнерство», Восточная Европа (в т.ч. и Беларусь).
«Мы очень надеемся, что Америка, как и Литва, поддержит демократическую общественность Беларуси, ее желание стать свободными людьми, свободным обществом, в этом направлении уже ведется совместная работа», — приводит
Читайте также:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главного советника президента Литвы по вопросам внешней политики Асты Скайсгирите, литовские дипломаты вместе с будущими представителями Джо Байдена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)