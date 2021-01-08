|
Штурм Капитолия говорит о сбое в американской системе безопасности
Источник материала: ОНТ
За ситуацией в Соединённых Штатах продолжает следить весь мир. Сторонники Дональда Трампа накануне снова собрались у Капитолия. Обошлось без столкновений, но по оценке экспертов, штурм здания американского Конгресса – это только начало большого политического и гражданского противостояния.
Политологи говорят, что захват Капитолия для политической системы США стал таким же ударом, как теракт 11 сентября 2001 года для системы безопасности. В обоих случаях – налицо уязвимость. Правоохранительные органы оказались не готовы, хотя сценарий можно было предугадать. Более того, последние события в Вашингтоне дискредитировали те самые демократические принципы, которые проповедуют американские идеологи по всему миру.
Напомним, столкновения с полицией и штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа произошли днём ранее. Действующий президент не признал итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Протестующие ворвались в здание Конгресса, в результате перестрелок погибли четыре человека. Трамп заявил, что передаст власть 20 января в рамках закона, несмотря на несогласие с результатами избирательной кампании, но при этом продолжит борьбу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ситуацией в Соединённых Штатах продолжает следить весь мир. Сторонники Дональда Трампа накануне снова собрались у Капитолия. Обошлось без столкновений, но по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)