Штурм Капитолия говорит о сбое в американской системе безопасности

Источник материала: ОНТ

За ситуацией в Соединённых Штатах продолжает следить весь мир. Сторонники Дональда Трампа накануне снова собрались у Капитолия. Обошлось без столкновений, но по оценке экспертов, штурм здания американского Конгресса – это только начало большого политического и гражданского противостояния.

Политологи говорят, что захват Капитолия для политической системы США стал таким же ударом, как теракт 11 сентября 2001 года для системы безопасности. В обоих случаях – налицо уязвимость. Правоохранительные органы оказались не готовы, хотя сценарий можно было предугадать. Более того, последние события в Вашингтоне дискредитировали те самые демократические принципы, которые проповедуют американские идеологи по всему миру.

Андрей Перла, политолог (Россия): «Речь идет не о том, что наложена тень на процедуру американской демократии, а просто продемонстрировано, что в США нет никакой демократии в том смысле, как они сами это слово понимали и объясняли всему миру. Истеблишмент, как там принято говорить или элиты, как выражаются социологи, или транснациональные корпорации, как говорилось раньше в экономическом анализе, полностью управляют этой страной и её политикой. Если мнение настоящих живых избирателей расходятся с мнением транснациональных корпораций, которые выражают свою позицию в политике через демократическую партию США, то мнение избирателей оказывается неважным, им можно пренебречь, можно извратить электоральные процедуры как угодно, лишь бы кандидат демократической партии США оказался у власти».

Напомним, столкновения с полицией и штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа произошли днём ранее. Действующий президент не признал итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Протестующие ворвались в здание Конгресса, в результате перестрелок погибли четыре человека. Трамп заявил, что передаст власть 20 января в рамках закона, несмотря на несогласие с результатами избирательной кампании, но при этом продолжит борьбу.

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