Газовые протесты в Украине: митингующие заблокировали трассу Киев-Харьков

Источник материала: ОНТ

Накануне в Украине прошли газовые протесты. Люди перекрыли трассу Киев-Харьков в знак недовольства ценами на голубое топливо.

Митингующие требовали отмены, пересмотра и снижения тарифов на газ и электроэнергию. Водителям пришлось объезжать заблокированный участок и выбирать другую дорогу. Напомним, в Украине с 1 января выросли цены на отопление, электричество и газ. А с августа минувшего года киевские власти отказались от государственного регулирования газовых тарифов, что привело к возникновению стихийного рынка энергоносителей.

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