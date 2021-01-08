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Газовые протесты в Украине: митингующие заблокировали трассу Киев-Харьков
Источник материала: ОНТ
Накануне в Украине прошли газовые протесты. Люди перекрыли трассу Киев-Харьков в знак недовольства ценами на голубое топливо.
Митингующие требовали отмены, пересмотра и снижения тарифов на газ и электроэнергию. Водителям пришлось объезжать заблокированный участок и выбирать другую дорогу. Напомним, в Украине с 1 января выросли цены на отопление, электричество и газ. А с августа минувшего года киевские власти отказались от государственного регулирования газовых тарифов, что привело к возникновению стихийного рынка энергоносителей.
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Накануне в Украине прошли газовые протесты. Люди перекрыли трассу Киев-Харьков в знак недовольства ценами на голубое топливо. Митингующие требовали отмены,...
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