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В Беларуси на 8 января объявлен оранжевый уровень опасности

08.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси на 8 января объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси сегодня будет сильный снегопад. Объявлен оранжевый уровень опасности. 

Слабый туман, видимость до километра, гололед. Местами возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от - 4 до +2.

В начале следующей недели морозная погода сохранится, а осадков станет меньше.

Фото: БЕЛТА

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В Беларуси сегодня будет сильный снегопад. Объявлен оранжевый уровень опасности.  Слабый туман, видимость до километра, гололед. Местами возможно налипание...
 
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