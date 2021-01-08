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Похудел на 83 кило и хочет сбросить ещё 50! Удивительная история мальчика, который весил 190 кг

08.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похудел на 83 кило и хочет сбросить ещё 50! Удивительная история мальчика, который весил 190 кг

История индонезийского мальчика, который весил  больше 190 килограммов, стала известной во всем мире, после того, как его фото попали в Интернет. 

До двух лет Арья Перман был обычным ребенком, а затем начал резко набирать вес. К 10 годам вес мальчика достиг 193 кило. 


Играть со сверстниками и даже просто ходить ребенку было тяжело. СМИ сделали из него сенсацию, называя самым толстым мальчиком в мире. 


С одной стороны, такая популярность, вызвала шквал критики в адрес Арья, но с другой - помогла начать решать проблему с лишним весом. Мальчику собрали средства, за которые ему сделали операцию по уменьшению желудка. Также ему разработали программу питания и упражнений. Данные меры и настойчивость самого Арья принесли свои результаты, вес удалось снизить на целых 83 килограмма! 


Арья останавливаться на достигнутом не собирается. Говорит, что планирует сбросить ещё 50 кг, а затем сделать ещё одну операцию по удалению лишней кожи. 



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История индонезийского мальчика, который весил  больше 190 килограммов, стала известной во всем мире, после того, как его фото попали в Интернет.  До двух лет Арья...
 
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