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Как зимой согревались бойцы Красной армии на войне: редкие архивные фото времён СССР
Источник материала: ОНТ
Суровые зимы, пронизывающий ветер, мороз - 30°C и никакого укрытия. Для советской пехоты в период Великой Отечественной войны такие условия быта были не редкостью. Сложно себе представить, каково это, передвигаться по пересеченной местности и ночевать на голой земле под открытым небом.
Судя по этим фотографиям, усталость солдат побеждала любую погоду.
От лютого мороза спасали костры.
Конечно, если была возможность их разжечь и не привлечь внимание противника.
Походные печки тоже выручали бойцов, помогая согреться.
Если позволяло время, строили блиндажи и землянки. Копать промерзлую землю - очень тяжелый труд.
Танкистам "везло" больше. У них всегда с собой был свой железный "дом".
Без теплой одежды и обуви в таких погодных условия было не обойтись.
Одержать победу в таких условиях было предельно сложно. Память о героизме советских солдат, которые смогли отстоять свою землю, сохранена в веках.
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Суровые зимы, пронизывающий ветер, мороз - 30°C и никакого укрытия. Для советской пехоты в период Великой Отечественной войны такие условия быта были не редкостью....
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