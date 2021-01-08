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Как зимой согревались бойцы Красной армии на войне: редкие архивные фото времён СССР

08.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как зимой согревались бойцы Красной армии на войне: редкие архивные фото времён СССР

Суровые зимы, пронизывающий ветер, мороз - 30°C и никакого укрытия. Для советской пехоты в период Великой Отечественной войны такие условия быта были не редкостью. Сложно себе представить, каково это, передвигаться по пересеченной местности и ночевать на голой земле под открытым небом.

Судя по этим фотографиям, усталость солдат побеждала любую погоду.


Красноармейцы спят на снегу у станины пулемета  От лютого мороза спасали костры.


Конечно, если была возможность их разжечь и не привлечь внимание противника. 


Походные печки тоже выручали бойцов, помогая согреться. 




Если позволяло время, строили блиндажи и землянки. Копать промерзлую землю - очень тяжелый труд. 


Танкистам "везло" больше. У них всегда с собой был свой железный "дом". 




Без теплой одежды и обуви в таких погодных условия было не обойтись. 

 
Получение валенок. 1941 год 

Одержать победу в таких условиях было предельно сложно. Память о героизме советских солдат, которые смогли отстоять свою землю, сохранена в веках. 


«Пусть солдаты немного поспят» | Фото: Георгий Зельма. 1942 год   

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Суровые зимы, пронизывающий ветер, мороз - 30°C и никакого укрытия. Для советской пехоты в период Великой Отечественной войны такие условия быта были не редкостью....
 
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