Как зимой согревались бойцы Красной армии на войне: редкие архивные фото времён СССР

Источник материала: ОНТ

Суровые зимы, пронизывающий ветер, мороз - 30°C и никакого укрытия. Для советской пехоты в период Великой Отечественной войны такие условия быта были не редкостью. Сложно себе представить, каково это, передвигаться по пересеченной местности и ночевать на голой земле под открытым небом.

Судя по этим фотографиям, усталость солдат побеждала любую погоду.



Красноармейцы спят на снегу у станины пулемета От лютого мороза спасали костры.





Конечно, если была возможность их разжечь и не привлечь внимание противника.





Походные печки тоже выручали бойцов, помогая согреться.













Если позволяло время, строили блиндажи и землянки. Копать промерзлую землю - очень тяжелый труд.





Танкистам "везло" больше. У них всегда с собой был свой железный "дом".













Без теплой одежды и обуви в таких погодных условия было не обойтись.



Получение валенок. 1941 год

Одержать победу в таких условиях было предельно сложно. Память о героизме советских солдат, которые смогли отстоять свою землю, сохранена в веках.



«Пусть солдаты немного поспят» | Фото: Георгий Зельма. 1942 год

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram