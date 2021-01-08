«Есть некая справедливость со стороны Трампа». Лукашенко прокомментировал штурм Капитолия

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Посещая 7 января храм Воздвижения Креста Господня, Александр Лукашенко, в частности, прокомментировал беспорядки в США.

Значительная часть речи Лукашенко была выдержана в его обычной риторике последних месяцев. Он призвал белорусов сохранить свой «клочок земли», «взять голову в руки» и задуматься о будущем, чтобы не потерять безвозвратно «то, что есть» и чтобы будущие поколения белорусов не «ходили в лаптях и опять под плеткой». Лукашенко выразил надежду на понимание его политики. «Однако я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении», - сказал он.



Коснулся он и темы беспорядков в США, где накануне сторонники Дональда Трампа предприняли попытку штурма Капитолия, во время которого погибли люди. "Кто бы мог, владыко (митрополит Минский и Заславский Вениамин. - Прим.), подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", - заявил Лукашенко.



Он провел параллель с событиями в Беларуси, назвав протестующих «небольшой кучкой, которая сегодня по выходным ходит по Минску». «Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить», - заявил Лукашенко. Он призвал «вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает».

«Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов», - заявил Лукашенко, снова призвав к пониманию его политики.