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«Есть некая справедливость со стороны Трампа». Лукашенко прокомментировал штурм Капитолия
08.01.2021 10:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
Посещая 7 января храм Воздвижения Креста Господня, Александр Лукашенко, в частности, прокомментировал беспорядки в США.
Значительная часть речи Лукашенко была выдержана в его обычной риторике последних месяцев. Он призвал белорусов сохранить свой «клочок земли», «взять голову в руки» и задуматься о будущем, чтобы не потерять безвозвратно «то, что есть» и чтобы будущие поколения белорусов не «ходили в лаптях и опять под плеткой». Лукашенко выразил надежду на понимание его политики. «Однако я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении», - сказал он.
«Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов», - заявил Лукашенко, снова призвав к пониманию его политики.
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Посещая 7 января храм Воздвижения Креста Господня, Александр Лукашенко, в частности, прокомментировал беспорядки в США.
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