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Офицер разведки заявил о новых преступлениях банды Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Офицер разведки заявил о новых преступлениях банды Лукашенко
Ликвидация политических противников началась еще в 1994 году?
Полковник Службы внешней разведки РФ в запасе Руслан Макаров, который был начальником стратегического управления первой предвыборной кампании,
«Некоторые уходили в мир иной», — заявил полковник СВР.
Новые громкие заявления разведчиков прозвучали на заседании Московского сигарного клуба по случаю 100-летия СВР.
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Ликвидация политических противников началась еще в 1994 году?
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