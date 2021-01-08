Источник материала: Хартия'97

Министр транспорта и министр образования США ушли в отставку после штурма Капитолия сторонниками Трампа 8.01.2021, 9:36

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Фото: fradkov.com.ua

Это первые отставки политиков такого уровня.

Министр транспорта США Элейн Чао уходит в отставку после протестов сторонников Трампа в Капитолии, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Она первый член кабинета министров, который подал в отставку после произошедшего.

«Для меня было честью всей жизни служить Министерству транспорта США», — написала она в заявлении для министерства.

Чао также написала, что она уйдет в отставку в понедельник и была «глубоко обеспокоена» событиями в здании Капитолия.

«Я очень горжусь многими достижениями, которых мы вместе смогли достичь для нашей страны, и я никогда не забуду вашу приверженность этому Департаменту и Соединенным Штатам Америки», — продолжила она в заявлении.

Чао добавила, что поможет назначенному министру по транспорту Питу Буттиджичу возглавить департамент.

Ветеран республиканской администрации и жена лидера сенатского большинства Митча МакКоннелла, Чао заняла свой пост, сосредоточив внимание на возрождении разрушающейся инфраструктуры страны. Но пакет капитального ремонта для восстановления дорог, мостов и автомагистралей так и не появился из-за других законодательных приоритетов.

В отличие от большей части администрации Трампа, Чао пришла на свой пост с многолетним опытом работы в правительстве. Она работала в обеих администрациях президента Джорджа Буша.

Министр образования США Бетси Девос подала в отставку после того как сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Об этом сообщает (The Wall Street Journal https://www.wsj.com/livecoverage/biden-trump-electoral-college-certification-congress).

«Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом. Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере», — заявила Девос.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, когда были сертифицированы только 12 из 538 голосов выборщиков, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить дом Капитолия от протестующих. В результате штурма погибли четыре человека, еще 68 — задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

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