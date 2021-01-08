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Dodge врезался в осветительную мачту на улице Железнодорожной

08.01.2021 10:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает еще об одной аварии, в которой машина столкнулась с осветительной мачтой. Это уже третий известный случай за вчера после ДТП на МКАД с Volvo, а также аварии с участием BMW и Renault на проспекте Дзержинского.

По предварительной информации, 7 января около 21:35 водитель Dodge 1980 года рождения двигался по улице Железнодорожной со стороны улицы Фабрициуса по направлению к улице Щорса. При выборе скорости он не учел погодные условия, не справился с управлением и наехал на осветительную мачту. В машине, кроме водителя, были пассажиры: женщина 1953 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Их доставили для осмотра в медицинское учреждение.

ГАИ вновь напоминает: при выборе скорости движения водитель должен учитывать дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

 
 
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УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает еще об одной аварии, в которой машина столкнулась с осветительной мачтой. Это уже третий известный случай за вчера после ДТП на...
 
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