Байден обвинил Трампа в беспорядках в Вашингтоне. Трамп осудил штурм и пообещал законную передачу власти

Источник материала: Салiдарнасць

Избранный президент США Джозеф Байден назвал ворвавшихся в Капитолий террористами. Что известно на данный момент.

Что сказал Байден

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал беспорядки в Вашингтоне.

— Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы, — подчеркнул Байден, сообщает ТАСС . — Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли.

По словам демократа, Трамп «подстрекал толпу к нападению на Конгресс». Как полагает Байден, к произошедшему также привели «нападки на демократию», которые неоднократно предпринимал Трампа.

Что сказал Трамп

Со своей стороны, Дональд Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолии и штурм здания конгресса. Об этом Трамп заявил в видеообращении, которое разместил в своем аккаунте в Twitter. Это стало его первой публикацией после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт, сообщает РБК.

Трамп пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, «заплатят» за это. Он также заявил, что применившие насилие в этот день, не являются представителями США.

— Мы только что прошли через интенсивные выборы, эмоции кипят, но сейчас страсти должны улечься, а спокойствие — восстановиться, — заявил Трамп.

Он пообещал, что сфокусируется на законной и мирной передаче власти новой администрации. Трамп заверил, что инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января.

Трамп пояснил, что во время попыток оспорить результаты выборов через суд его единственной целью было обеспечить целостность выборов. Он заверил, что действовал из необходимости «защитить американскую демократию». Он также заявил, что все еще убежден в необходимости реформирования избирательного законодательства.

Граждане США должны объединиться «как одна семья нации», заявил президент.

— И всем моим прекрасным сторонникам: я знаю, что вы разочарованы, но я хочу, чтобы вы знали, что наше невероятное путешествие только начинается, — заключил он.

После штурма здания конгресса сторонниками Трампа, начали звучать призывы к отставке президента до истечения срока его полномочий. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что необходимо применить 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет отстранить президента. В этом случае полномочия перешли бы к вице-президенту Майку Пенсу.

СМИ, однако, сообщили, что последний не желает активировать поправку и смещать Трампа с должности.

Что известно на это время

Между тем, в Вашингтоне от ран, полученных во время беспорядков, скончался офицер полиции Капитолия. Это пятый человек, умерший в результате штурма здания конгресса 6 января. Среди погибших есть одна женщина.

Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.

После штурма здания конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку.

Как отреагировали политики в США и в мире

Бывшие президенты США осудили происходящее.

«Так оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической республике», — написал Джордж Буш-младший. Президент-демократ Барак Обама считает, что события в Вашингтоне запомнятся как «момент великого бесчестия и позора», ответственность за которые он возложил на Трампа и республиканцев, чей «фантастический рассказ» о выборах все дальше уходит от реальности.

Лидеры стран — союзников США тоже прокомментировали события в Вашингтоне. «Когда в одной из старейших демократий в мире сторонники действующего президента с оружием в руках ставят под сомнение законные результаты выборов, подрывается универсальная идея «один человек — один голос», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в США наблюдается раскол общества. Его причиной она назвала архаичность электоральной системы, которая не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. «Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — написала Захарова.

Высказался и Александр Лукашенко.

— Кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий? Цитадель демократии мировой — как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди, — заявил глава Беларуси, посещая храм Воздвижения Креста Господня в Минске.