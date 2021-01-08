Обещаете себе новую жизнь с января? А они придумали, как на этом заработать

Источник материала: ProBusiness

Мы часто обещаем себе начать новую жизнь с понедельника или с 1 января. А герои нашего сегодняшнего материала научились зарабатывать на таком желании меняться. Собрали 5 историй о бизнесах, которые учат людей танцевать, помогают похудеть и приносят много драйва. Читайте и действуйте!

Валентина Дегтярёва работала заместителем директора по воспитательной работе в школе, но решила уволиться, потому что «система образования противоречила ее принципам». Девушка стала педагогом в «SOS — Детская деревня Боровляны», где всерьез увлеклась темой правильного питания и здорового образа жизни.



Фото предоставлено автором

«Некоторые несовершенства своей внешности я переживала очень непросто. Идея создания студии коррекции фигуры родилась за чашечкой кофе с подружкой. Тогда мы говорили о „нашем девичьем“ — о том, что многим девушкам и женщинам важны понимание и поддержка на пути к стройному и красивому телу», — объясняла Валентина.

Открывать студию подруги решили вместе, но совсем скоро обнаружили, что подходы к делу у них слишком разные. Пережив болезненное расставание с подругой и партнером, Валентина решила открыть студию самостоятельно. Для этого она закупила современные тренажеры и разработала программу тренировок, а также добавила в список услуг аппаратную косметологию.

«Мне все давалось кровью и потом, я не спала, не ела, решала многочисленные вопросы и проблемы...» — поделилась девушка.

О том, как развивать проект, который помогает девушкам заполучить тело мечты, Валентина рассказала в материале по ссылке .

Марта Дрейфус-Стажик из Польши уехала учиться на Мальту и еще в студенчестве поняла, что хочет открыть свое дело в этом «налоговом раю». Сначала девушка запустила небольшой туристический портал и зарабатывала на рекламе отелей и турфирм. А потом вышла замуж, попутешествовала и поняла, что хочет открыть на Мальте свой собственный фитнес-туроператор.



Фото из личного архива

Любители здорового образа жизни со всего мира приезжали на Мальту, чтобы заниматься йогой, бегом, гимнастикой, плаванием, боксом и другими спортивными активностями. А Марта организовывала для них занятия с тренерами, планировала маршруты для пробежек и прогулок, находила способы развлечься и отдохнуть.

Главной проблемой, с которой столкнулась девушка, оказалась «мальтийская лень»: «Обращаешься к чиновникам — они отправляют тебя из одного ведомства в другое, лишь бы ничего не предпринимать самим. Хочешь решить какой-то вопрос в банке — учти, что отделения работают только до обеда. Летом в каждой компании с 12:30 до 16:30 — сиеста из-за жары. А вовремя обратно работники не возвращаются практически никогда. Это особый островной менталитет, здесь принято жить не спеша. Но для бизнеса это бывает огромной проблемой. Как быть уверенной, что мою группу вовремя встретят и обслужат? Пунктуальность — это не та черта, которой могут похвастать местные работники», — поделилась Марта.

О том, как заставить бизнес работать, несмотря на пандемию, безответственных работников и отчаянных туристов, Марта рассказала в материале .

Алексей Минчук решил открыть музыкальный хобби-центр для взрослых сразу после окончания учебы в университете. Парень понимал, что сфера EduTech активно развивается, и видел перспективы для бизнеса в этом направлении. Алексей открыл бизнес, но вскоре понял, что его центр мало чем отличается от других музыкальных студий в городе. Тогда он решил провести ребрендинг.



Фото из архива студии Fasol

«Мы пришли к тому, что „студия“ — абсолютно непонятное слово, а в „школу“ никто ходить не захочет. С учетом веяний ЗОЖ, а также особенностей занятий музыкой стало понятно, что можно провести очень много забавных параллелей со спортом. Так мы пришли к слогану „Fasol музыкальная качалка — Влезь в свой сценический образ“. Создали массу мерча, изменили визуалы внутри и снаружи, даже придумали внутренний сленг! Педагоги стали коучами, занятия — тренировками», — объяснил Алексей.

О том, как завоевать любовь клиентов и превратить свой проект в венчурный стартап, Алексей рассказал в материале .

Татьяна Львова увлеклась игрой в пул еще в юности, даже стала чемпионкой Москвы и России. Но учиться пошла… на бухгалтера, потому что не верила, что бильярд даст ей возможность зарабатывать на жизнь. Девушка играла, воспринимая пул как хобби и работала в офисе по стандартному графику. Но очень скоро начала чувствовать, что в бухгалтерии ей совсем неуютно.



Татьяна Львова. Фото с сайта 360.biz

«Профессия нравилась все меньше и меньше, чего нельзя было сказать о бильярде. В 2003 году я решила совмещать основную работу с обучением игре — тренировала детскую группу. В результате мне приходилось работать, учиться, ходить на собственные тренировки и выступления, тренировать детей. И все равно хотелось чего-то большего», — рассказала Татьяна.

В итоге девушка решилась — сначала уволилась из бухгалтерии, затем оставила бильярд как спорт и открыла собственную школу вместе с коллегой-тренером.

О том, как Татьяна шла к своей цели, читайте в материале .

Костя Шилин учился на врача и даже преподавал в мединституте несколько лет, но параллельно увлекся хип-хопом и решил, что именно танцы станут делом его жизни.

«Я точно не был самым одаренным из тех, с кем тренировался, но был упорным, не бросал и занимался. Буквально через 2−3 года меня пригласили работать в одну из танцевальных студий города. Я начал совмещать учебу в медицинском вузе с тренерством», — вспоминал Костя.



Фото предоставлено автором

Став тренером для нескольких групп, парень понял, что может открыть свою школу танцев. Костя уволился из университета и открыл в Витебске студию Flow.

«Сюрпризы были чуть ли не каждый день. Бывало, приходишь на работу, а над залом прорвало трубу. Или, например, стойка рецепции не была готова к открытию, и первое время весь учет велся буквально на коленке. Вывеска, которую мы заказали, сломалась через две недели, и какое-то время вечером найти нас было проблематично. Казалось, все, что могло пойти не так, шло не так...» — признался Костя.

Сейчас у студии более 200 учеников в сезон. Константин рассказал, как ему удалось превратить хобби в источник заработка, — читайте в материале .

Читайте также