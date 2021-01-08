Видеофакт: ракета Falcon 9 с турецким спутником стартовала во Флориде

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ракета была запущена в ночь на пятницу. Первый старт в этом году связан с отправкой турецкого телекоммуникационного спутника Turksat 5A, который будет обеспечивать передачу сигнала для гражданских и военных нужд.

В запуске была использована первая ступень ракеты Falcon, которая уже трижды летала – во время при отправке на орбиту спутника GPS и двух "Старлинков". На этот раз первая ступень после завершения своей миссии села на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Пока первая ступень ракеты возвращалась после отстыковки, вторая ступень продолжила полет на орбиту.

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