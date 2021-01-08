Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт объяснил, зачем Литва намеренно лишает себя белорусского транзита

В сложившейся ситуации балтийским странам остается рассчитывать только на внешнюю поддержку, на что они всегда и рассчитывали, отмечает собеседник Sputnik.

В советский период речь шла о поддержке Москвы, в нынешние годы ― о поддержке Брюсселя, поскольку другие возможности развивать свои экономики страны Балтии сами себе планомерно отрубают, и 2020 год в этом плане выдался наиболее показательным, рассуждает Носович.

Так, для достижения своих гипотетических политических целей правительства прибалтийских стран осознано шли на разрушение целых отраслей собственных экономик, ярким примером тому стала недавняя окончательная потеря российского транзита и длившаяся пять лет переориентация грузопотока на инфраструктуру в Ленинградской области, которая "привела к фактическому обвалу транспортно-логистической отрасли Латвии", отмечает аналитик.

"Сейчас на ту же тропинку вступила Литва, которая в конфликте с Беларусью неуклонно ведет дело к тому, что белорусские грузы потеряют "Литовские железные дороги" и Клайпедский порт. А это больше трети грузооборота и того, и другого предприятий. Если Литва их потеряет, то это будет обозначать обвал всей национальной логистики", ― убежден Носович.

С такой внешней политикой странам Балтии остается рассчитывать только на помощь Евросоюза ― на то, что что западные союзники по НАТО компенсирует то, что в Прибалтике называют "политической принципиальностью", и об этом заявляется уже прямым текстом, добавляет аналитик.

"Прибалтийские страны итак должны получить некоторые компенсации от пандемии, как и все страны ЕС. Для этого в Брюсселе создан фонд восстановления экономики, но для экономик трех балтийских стран потери глубже, поэтому они этими компенсациями не ограничатся, а будут требовать дополнительные, обосновывая это политическими мотивами – противостоянием с Россией и Беларусью", ― резюмирует Носович.

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