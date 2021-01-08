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Эксперт объяснил, зачем Литва намеренно лишает себя белорусского транзита
08.01.2021 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сложившейся ситуации балтийским странам остается рассчитывать только на внешнюю поддержку, на что они всегда и рассчитывали, отмечает собеседник Sputnik.
Так, для достижения своих гипотетических политических целей правительства прибалтийских стран осознано шли на разрушение целых отраслей собственных экономик, ярким примером тому стала недавняя окончательная потеря российского транзита и длившаяся пять лет переориентация грузопотока на инфраструктуру в Ленинградской области, которая "привела к фактическому обвалу транспортно-логистической отрасли Латвии", отмечает аналитик.
"Сейчас на ту же тропинку вступила Литва, которая в конфликте с Беларусью неуклонно ведет дело к тому, что белорусские грузы потеряют "Литовские железные дороги" и Клайпедский порт. А это больше трети грузооборота и того, и другого предприятий. Если Литва их потеряет, то это будет обозначать обвал всей национальной логистики", ― убежден Носович.
С такой внешней политикой странам Балтии остается рассчитывать только на помощь Евросоюза ― на то, что что западные союзники по НАТО компенсирует то, что в Прибалтике называют "политической принципиальностью", и об этом заявляется уже прямым текстом, добавляет аналитик.
© Sputnik / Илья Наймушин
"Прибалтийские страны итак должны получить некоторые компенсации от пандемии, как и все страны ЕС. Для этого в Брюсселе создан фонд восстановления экономики, но для экономик трех балтийских стран потери глубже, поэтому они этими компенсациями не ограничатся, а будут требовать дополнительные, обосновывая это политическими мотивами – противостоянием с Россией и Беларусью", ― резюмирует Носович.
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Все просто ― за "политическую принципиальность" по отношению к Беларуси, и связанную с ней потерю транзита грузов и нефтепродуктов Литва потребует от западных...
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