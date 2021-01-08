ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США приостанавливают введение пошлин на товары из Франции на $1,3 млрд

08.01.2021 10:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Администрация США приостанавливает реализацию планов ввести в действие таможенные пошлины на товары из Франции на сумму 1,3 млрд долларов.

Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Вашингтон планировал установить тарифы в связи с введением Парижем так называемого цифрового налога в отношении американских компаний.

«Торговый представитель США решил приостановить [планы по] введению пошлин», - отмечается в заявлении. Таможенный сбор в размере 25%, который должен был вступить в силу в четверг, затронул бы такие французские товары, как сумки, мыло и косметику, передает ТАСС.

Ранее Париж принял решение, что налог на доход американских цифровых гигантов во Франции будет взиматься в 2020 году, несмотря на намерения США ввести пошлины на французские товары. В 2019 году во Франции был принят законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог составляет 3% для компаний, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро в стране.

Введение цифрового налога во Франции вызвало недовольство американского правительства, так как все подпадающие под налог компании инкорпорированы в США. Это Google ("Гугл"), Amazon ("Амазон"), Facebook ("Фейсбук") и Apple ("Эппл"). Париж и Вашингтон договорились об отсрочке выплаты налога до конца 2020 года и его последующем зачислении либо по международным правилам, если удастся выработать общую систему в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), либо по действующим французским.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация США приостанавливает реализацию планов ввести в действие таможенные пошлины на товары из Франции на сумму 1,3 млрд долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Бундэстагу заявілі, што ўрад Нямеччыны мусіць запатрабаваць пераносу хакейнага чэмпіянату сьвету зь Менску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by