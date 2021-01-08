В минувшем сезоне КХЛ 27-летний игрок обороны провел 34 игры за «Адмирал», где набрал 5 (0+5) очков, при показателе полезности «+1». Там он являлся ассистентом капитана. В нынешнем сезоне Дьяков пока не играл.





За карьеру в КХЛ россиянин провел 281 игру, где набрал 46 (6+40) очков, при показателе полезности «-13». В этой лиге он защищал цвета «Югры», «Торпедо», «Лады», «Нефтехимика», «Кузни» и «Адмирала».





Напомним, что

Дьяков 2 ноября 2019 сдал положительную пробу на наркотик кокаин.

Хоккеист признал вину и отказался от разбирательства. Дьяков был впервые уличен в нарушении допинг-правил и поэтому был дисквалифицирован на 15 месяцев, до февраля 2021 года.





Добавим, что пресс-служба «Юности» упомянула в релизе о дисквалификации хоккеиста, но без уточнения причин.







